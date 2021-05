Martina Miliddi ha mentito? | La madre la smentisce duramente

Martina Miliddi, ex concorrente di questa edizione di Amici, aveva rilasciato a Verissimo delle forti dichiarazioni sulla madre. La ballerina aveva inoltre specificato che il loro rapporto era fatto di silenzi e la figura più vicino ad una mamma per lei è la sua madrina. Ecco però che è arrivata la smentita della donna

Martina Miliddi e la confessione sulla madre

Martina Miliddi durante il suo percorso ad Amici non ha mai raccontato molto del suo passato, se non della prematura scomparsa del papà. Qualche settimana fa, dopo la sua eliminazione dal talent show, è stata ospite di Silvia Toffanin e ha così confessato dettagli inediti della sua vita.

La ballerina ha confessato alla conduttrice di ritenersi soddisfatta e felice dell’esperienza televisiva e di aver ballato sempre in ricordo del padre. Infatti i due condividevano la passione per il ballo ma a quanto pare non è lo stesso con la madre. La giovane ha rivelato di non aver nessun rapporto con la madre ma addirittura di ritenere la sua “vera madre” l’insegnante di danza, spiegando: ” Il nostro rapporto è fatto di silenzi, non ne parlo mai. Non è un rapporto recuperabile…non vorrei facesse parte della mia vita.”, ha poi concluso “Non sapeva che sarei entrata ad Amici…la mia vera madre è la mia insegnante di danza, che mi ha fatto fatto sia da mamma che da papà”.

Le sue parole hanno sconvolto molto la Toffanin, che non è riuscita a capacitarsi di come un figlio non potesse aver rapporto con un genitore, tanto da incalzarla a trovare una soluzione a questa distanza. La Miliddi però non è voluta scendere nei particolari e ha troncato l’argomento. Ma sarà veramente così? Ecco che negli ultimi giorni è arrivata la smentita della donna.

Mamma Rita la smentisce

Rita Carracoi, mamma della ballerina ed ex concorrente di Amici, ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale DiPiù, smettendo categoricamente la figlia. Le sue parole sono state chiare e concise, non capendo in nessun modo perchè Martina abbia scelto di parlare di lei in quel modo.

“Io non capisco perchè mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta”, riferendosi ovviamente alla scomparsa del marito ma ha poi aggiunto “Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci”.

Sulla partecipazione al talent show di Maria De Filippi ha poi smentito la figlia: “Mia figlia ha detto che io non sapevo che fosse ad Amici. Non è così. L’ho seguita giorno dopo giorno e ho sofferto per le critiche che le ha rivolto la Celentano”. Insomma la vera natura del loro rapporto non è chiaro ma ci auguriamo possano ritrovarsi e capirsi.

L’articolo Martina Miliddi ha mentito? | La madre la smentisce duramente proviene da Political24.