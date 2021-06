martina-stavolo,-cantante-di-amici-8:-“ho-abbandonato-la-musica-per-fare-la-psicologa”

Sono passati più di 12 anni da quando Martina Stavolo, concorrente di Amici 8 nella categoria canto, concludeva la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi. La ex cantante, durante le puntate, si era fatta notare per la sua musica (in molti ricorderanno il suo inedito “Due cose importanti“) e per il suo carattere, che spesso la metteva al centro delle dinamiche del talent. In quell’edizione ha trionfato Alessandra Amoroso, arrivata in finale con Valerio Scanu. Martina al serale si classificò al settimo posto, uscendo alla fine dell’ottava puntata dell’edizione di Amici 2009. Stavolo oggi racconta di essere molto maturata e di aver abbandonato il mondo della musica per diventare psicologa. Dice di sé: “Sono cresciuta, maturata e ho cambiato vita“.

Su Instagram scrivi di te, “che sei una psicologa”, hai quindi abbandonato il mondo della musica?

Sì, penso che nella vita si può cambiare. A me è successo di potermi reinventare. Naturalmente avevo paura di deludere le aspettative degli altri. Anche perché quando le persone ti conoscono in un certo modo, è difficile uscire da certi schemi. Però si può fare e a me non andava di rimanere ancorata per tutta la vita a un’esperienza. Per fortuna è stato possibile. Nel mondo dello spettacolo e della musica un giorno ero alle stelle e un altro alle stalle.

Perché?

Non avevo un mio equilibrio, anche perché è un mondo dove non puoi fare tutto quello che vuoi fare realmente. Così un giorno mi sono messa a tavolino con la mia famiglia e ho spiegato: “Questo mondo non fa per me. È troppo faticoso”. Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì. E ad oggi posso dire che quella esperienza mi è servita tantissimo. Ho conosciuto tante persone e ho vissuto tante emozioni. Con i ragazzi di Amici abbiamo fatto concerti con 70mila persone. E 70mila persone che cantano la tua canzone non te le scordi.

Ci parli del tuo lavoro come psicologa. Come mai questa scelta?

Prima di Amici ero iscritta al primo anno. Poi dopo ho fatto il provino e ho interrotto gli studi. Li ho ripresi più o meno a 26 anni. Quando ho capito che era arrivato il momento di chiudere con il mondo dello spettacolo. Tornare sui libri a quell’età non è stato facile. E non perché non mi piacesse studiare, anzi. In passato ero molto brava a scuola. Il mio lavoro da psicologa mi dà felicità ed emozioni, cosa che in passato non credevo più possibile. Mi riempie le giornate, anche perché è un lavoro che richiede tanto impegno.

Nel 2016 ti sei sposata con l’hairstylist Andrea Francescangeli. Come va oggi la tua vita affettiva?

Sì mi sono sposata e ho anche divorziato. Oggi sto bene con me stessa e quando incontrerò la persona giusta sarò felice di condividere questa cosa.

in foto: Martina Stavolo e Adriano Bettinelli (ieri e oggi)

Tu e il ballerino Adriano Bettinelli durante Amici avevate avuto una relazione. Lo hai più sentito?

Adriano l’ho sentito proprio l’altro giorno e il nostro rapporto è molto cordiale. Lui è rimasto nel mondo dello spettacolo.

E con gli altri?

Con gli altri poco, ma con Valerio Scanu sono rimasta in contatto e siamo molto amici.

Rifaresti Amici?

Sì lo rifarei e non rifarei tutto come prima. Adesso sono cambiata, ho lavorato su molti dei miei difetti e su me stessa. Sono cresciuta e sono più matura.

Secondo te Amici è cambiato negli anni?

Amici è molto cambiato, perché nelle dinamiche del programma si dà più spazio ai coach e ai professori, piuttosto che ai ragazzi, come invece accadeva nella nostra edizione.