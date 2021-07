marvel-in-lutto:-morto-il-padre-del-celebre-attore

Lutto per uno dei protagonisti Marvel più amati dal grande pubblico. Morto dopo una lunga malattia il padre. Grande dolore per l’attore statunitense

Terribile perdita in casa Marvel: uno dei protagonisti della sua saga The Avengers ha perso il padre, deceduto dopo aver lottato contro una malattia debilitante.

La notizia giunge da oltreoceano dove i primi a darne la notizia sono stati i rotocalchi specializzati. Il figlio aveva infatti seguito le orme del padre, famoso regista e attore fuori dagli schemi, un’icona del cinema indipendente americano.

Un rapporto complicato il loro, come aveva avuto modo di raccontare lui stesso: “Mio padre è stato un pioniere del cinema indipendente, ma non aveva idea di come si crescono i figli”. Fu proprio il genitore a iniziarlo alle droghe, sua bestia nera e che gli causerà non pochi problemi durante l’inizio della carriera, sia a livello lavorativo che sul piano sentimentale.

L’affetto, però, quello non è mai mancato a prescindere da tutto, come testimonia l’omaggio affettuoso che il celebre attore ha voluto dedicargli tramite il suo profilo Instagram.

Muore il padre del protagonista Marvel, il suo omaggio commosso

Proprio ieri l‘attore dei The Avengers ha voluto ricordare il padre con una sua foto in bianco e nero, che lo mostra durante gli anni della giovinezza, quasi a volerne cancellare gli ultimi, dolorosi, in lotta contro una malattia degenerativa.

“R.I.P. Bob D. Sr. 1936-2021” così Robert Downey Jr., il mitico Iron Man ha iniziato il suo post, annunciando la scomparsa del padre e spiegando essere avvenuta dolcemente nel sonno, dopo una lotta di 5 anni contro il Parkinson.

L’artista non ha mancato di avere anche un tenero pensiero per la matrigna, Rosemary Rogers-Downey, sposata da Bob dopo aver perso la prima moglie per una brutta malattia: “Sei una santa, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te”.

Downey Sr., noto per le sue interpretazioni in Vivere e Morire a Los Angeles o La Grande Promessa e per Boogie Nights, al fianco del figlio, si è spento a 85 anni il 7 luglio, la notizia è stata resa nota solo alcune ore fa.