Mary Falconieri, ex del GF, si sposa: il futuro marito è l’avvocato Giuseppe Matteo Schiavello

Mary Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello, sposa l’avvocato Giuseppe Matteo Schiavello. È l’infermiera ed ex protagonista del reality show di Canale5 a condividere sul suo profilo Instagram le foto e i video della romantica proposta di matrimonio celebrata qualche giorno insieme al futuro marito. “La nostra Prima Promessa”, ha scritto Mary sotto la foto scattata il giorno della promessa di matrimonio. Nello stesso link un video che rimanda a uno dei momenti più romantici della giornata, i futuri sposi che si tengono mano nella mano in attesa delle nozze.

in foto: Mary Falconieri e Giuseppe Matteo Schiavello

Chi è Giuseppe Matteo Schiavello, futuro marito di Mary Falconieri

Giuseppe Matteo Schiavello, futuro marito di Mary Falconieri, è un avvocato calabrese di 30 anni. La relazione con la bellissima ex gieffina sembrerebbe essere cominciata all’inizio del 2018. Numerose le foto della loro storia d’amore pubblicate sui social network, in particolare su Instagram dove Mary è attivissima con i suoi oltre 200 mila follower. Anche Schiavello racconta la sua vita utilizzando i social: dai viaggi in giro per il mondo alla sua passione per i motori.

La storia d’amore con Giovanni Angiolini, medico del GF

Mary è stata a lungo chiacchierata per la relazione finita burrascosamente con Giovanni Angiolini, ortopedico conosciuto nella Casa del Grande Fratello e considerato uno tra i medici più sexy d’Italia. La loro relazione è durata per diversi mesi anche dopo la fine del reality show, per poi concludersi tra reciproche accuse. Mary, in particolare, accusò l’ex compagno di averla tradita e di non averla sostenuta in un dei periodi più difficili della sua vita, quello successivo alla scoperta di essere affetta da una mutazione genetica che l’avrebbe messa nella condizione di rischiare di ammalarsi di cancro al seno. Per questo motivo, la giovane infermiera decise di sottoporsi a una doppia mastectomia.