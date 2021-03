Marzo e i progetti del regista Stephane

Stephane H Ahidjo è nato in Camerun ed ha vissuto un po’ ovunque nel mondo. Ha studiato Regia alla REA Academy di Roma e nella nota New York film Academy di Los Angeles.

I suoi progetti lo hanno portato al riconoscimento di svariati premi.

E’ stato vincitore del miglior cortometraggio “Prima gli italiani” seconda generazione, al Roma Africa Film Festival 2018 e come premio ha ottenuto uno stage alla RAI per la realizzazione dello spot del concerto di Natale 2018.

Ha lavorato come aiuto regia nel cortometraggio “Gancio cielo”, vincitore del Best International Short Film al Manhattan Film Festival Award 2019.

E’ stato vincitore del premio giuria popolare con il corto “Amore di mamma” all’11 Edizione del Festival Corto Corrente di Fiumicino 2019.

E’ poi risultato Finalista con il documentario “ African Spartans-Spartani Africani” a 5 Festival internazionali tra cui il Stockholm City film Festival e la Silicon Valley African Film Festival.

Ha ricevuto una nomination al Miami Independent Film Festival 2020, al Lisbon Film Rendez-vous 2020, al festival Cortodino X Edizione 2020 e al festival Accordi @ Disaccordi International Film Festival 2020 con il corto “Social Life”.

Fra I PROGETTI SEGUITI NEGLI ULTIMI MESI c’è una trilogia sul Social ( “Social Life” che parla della dipendenza dai social, “SOS” che parla del bullismo e “ It’s a small world” che narra della truffa ai danni delle persone anziane).

Poi c’è un progetto cinematografico sulla violenza contro le donne in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e Associazione Be Free.

E ancora, una commedia dal titolo “Il mio matrimonio italiano” che parla di una coppia mista, lui napoletano e lei canadese e i rapporti con le rispettive madri.

Ho anche ultimato la post production di “preda per uomini” un corto che denuncia il matrimonio precoce e forzato in molte regioni dell’Africa.



-AMI PIU I VIAGGI PER LAVORO O DI PIACERE?

Prima viaggiavo per piacere…Poi è arrivato il Corona virus! Ora riesco a viaggiare catturando ogni istante dell’avventura…

-UNA DELLE CITTA PIU BELLE IN ITALIA E UNA ALL’ESTERO

Per me Roma è incantevole come città ma c’è un piccolo borgo magico sulla Costa Smeralda, San Pantaleo che mi è rimasto nel cuore. All’estero direi Stoccolma ma anche Los Angeles per me è fondamentale per la mia carriera.

-A COSA TI STAI DEDICANDO IN QUESTO PERIODO?

Al momento mi sto preparando per andare in Africa in un luogo tra Namibia, Rwanda e Camerun per girare un lungometraggio del quale sto ultimando la sceneggiatura.

Prima di partire ho in programma di girare un cortissimo dal titolo “Sugar Daddy” che parla della vita di due studentesse.

Poi appena la situazione sanitaria migliora , rientro a Los Angeles per una collaborazione con la Flying Dolphin Productions, una casa di produzione basata in California.