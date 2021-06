masantonio-fiction:-numero-puntate,-cast,-location,-repliche

Da venerdì 25 giugno andrà in onda in prima serata la nuova imperdibile fiction di Canale 5 Masantonio – Sezione scomparsi. La miniserie creata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini si tinge di giallo: il genere infatti è poliziesco. La produzione è affidata a Cattleya in collaborazione con RTI, per la regia di Fabio Mollo ed Enrico Rosati.

Saranno dieci gli episodi che comporranno la fiction suddivisi in cinque puntate. L’appuntamento con Masantonio – Sezione scomparsi è previsto per il momento per ogni venerdì fino al 23 luglio, salvo variazioni di palinsesto.

Chi sono gli attori

Protagonista delle serie televisiva è l’investigatore Elio Masantonio, interpretato da Alessandro Preziosi. Accanto a lui la figura di Valeria, vicina di casa e amica d’infanzia di quest’ultimo, il cui volto è di Claudia Pandolfi e quella del collega poliziotto Alessandro, detto Sandro, Riva, interpretato da Davide Iacopini.

A completare il cast di attori, Bebo Storti nei panni del Prefetto Attilio De Prà; Daniela Camera che è Roberta Masantonio; Virginia Capolucci in Tina, figlia di quest’ultima e Andrea Di Casa che presta il volto a Pato, barista silenzioso e schivo, amico storico di Masantonio e del Prefetto De Prà.

Dove è stata girata

Le riprese di Masantonio – Sezione scomparsi sono avvenute tra Roma e Genova. In particolare, tra le location suggestive da annoverare c’è il centro storico al Levante cittadino con alcuni sprazzi di bellissimi luoghi dell’entroterra.

Le riprese sono state svolte grazie al supporto di Genova-Liguria Film Commission.

Le repliche

Masantonio – Sezione scomparsi sarà visibile nella piattaforma di streaming Mediaset Infinity. Le repliche verranno trasmesse in contemporanea con l’abituale messa in onda.

La trama

Elio Masantonio è un investigatore dal passato misterioso. Incaricato dal Prefetto Attilio De Prà, si occupa di ricercare persone scomparse e nonostante il suo carattere cupo e scontroso ha un’innata qualità: è capace di entrare nelle vite degli Scomparsi e di coglierne i dettagli più nascosti. Così riesce a ricostruirne il loro passato e la loro identità.

Nello svolgere il faticoso compito Masantonio non è solo. Anche il giovane e talentuoso poliziotto Sandro Riva è chiamato allo stesso incarico. E dopo le prime difficoltà nel rapporto con l’investigatore scontroso, col tempo diventerà il partner perfetto.

Caso dopo caso, Masantonio dovrà fare i conti anche con i misteri che avvolgono il proprio passato. A iniziare da Valeria, sua vicina di casa e amica d’infanzia. Apparentemente una persona normale, anche lei nasconde dei segreti che riguardano proprio il bell’investigatore.