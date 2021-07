Masantonio, perché non va in onda oggi e la nuova data

Cambio di messa in onda per la fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi

Cambio di programmazione per la fiction Masantonio – Sezione scomparsi, con protagonista Alessandro Preziosi. Stando alle ultime notizie, Mediaset ha deciso di non mandare in onda la serie tv venerdì 2 luglio, contravvenendo quindi alle indicazioni date in precedenza.

Lo slittamento della data della fiction nasce da una saggia decisione della dirigenza del Biscione. In concomitanza con Masantonio ci sarebbe stata su Rai 1 alle 21 la partita di calcio Belgio-Italia degli Europei 2021. Un match molto atteso dai tifosi italiani.

Ma quando andrà in onda Masantonio – Sezioni scomparsi? Mediaset ha indicato come nuova data della messa in onda della serie televisiva domenica 4 luglio. I fan di Alessandro Preziosi dovranno quindi attendere solo qualche giorno in più per vedere il loro beniamino in tv.

Il palinsesto di Mediaset prevede la messa in onda del film Adaline – L’eterna giovinezza per venerdì 2 luglio in prime time. Cosa succederà dopo domenica 4 luglio? I successivi appuntamenti di Masantonio saranno sempre di domenica?

No. Dopo questo piccolo ed eccezionale cambio di programmazione, la fiction con Alessandro Preziosi tornerà sempre di venerdì in prima serata. La scelta di Mediaset di non trasmettere la fiction in concomitanza dell’attesa sfida calcistica Belgio-Italia, nasce anche dagli ascolti poco entusiasmanti registrati dalla fiction.

Qual è la trama di Masantonio? Il protagonista della narrazione, Elio Masantonio, è un investigatore che possiede un dono speciale, cioè quello di sognare delle persone scomparse e mai ritrovate. Al fianco dell’attore c’è anche un personaggio molto amato dai telespettatori italiani.

Di chi stiamo parlando? Di Claudia Pandolfi. L’attrice che ha prestato per molti anni il volto al personaggio di Alice nella popolare serie televisiva Un medico in famiglia. Negli ultimi giorni Mediaset ha replicato con un post caustico su Twitter alle tante critiche ricevute per aver messo in onda la serie tv inedita in estate.

In risposta a chi ha scritto: “Vergogna d’estate mettete solo repliche” e “Vergogna, non si butta via d’estate una serie inedita“, Mediaset ha replicato: “#Masantonio e i #pollidatastiera“.