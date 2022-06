Mascarpino al caffè: meglio di un gelato e semplicissimo da preparare. Si prepara in 5 minuti. Una versione meno light della solita crema caffè. Un po’ più sostanziosa, ma buonissima dato che sostituisce a tutti gli effetti un gelato, ma non si usa la gelatiera ed è pronto in pochi minuti.

Ingredienti del Mascarpino al caffè

Due tazzine di caffè espresso

due cucchiaini di caffè solubile

1 cucchiaino di zucchero

150 gr di cioccolato fondente

1 nocetta di burro

200 gr di panna da montare

80 gr di zucchero

250 gr di mascarpone

Preparazione

Prendiamo una brocca non molto grande e cominciamo a mischiare i due caffè ( il caffè espresso lo potete sia preparare con la moka che con le cialde o capsule) e uniamo lo zucchero. Fatto questo prendiamo il nostro caffè zuccherato e mettiamolo in frigorifero.

A bagnomaria sciogliamo il cioccolato fondente e aggiungiamo una noce di burro per farlo più cremoso e addolcirlo un po’ ( ovviamente la scelta della aggiunta del cioccolato è a piacere. Se ritenete sia troppo carico potete anche non farla e passare direttamente alla preparazione del caffè). A questo punto montiamo la panna fresca. Aggiungiamo lo zucchero a velo. Mentre montiamo mettiamo anche il mascarpone e contiamo a montare con le fruste.

Il composto che avremo ottenuto sarà bello corposo e liscio. Ovviamente se volete assaggiarlo così come è, intingendo un dito all’interno potete farlo dato che è buonissimo. Una volta ottenuto il composto possiamo aggiungere la miscela dei caffè ( solubile ed espresso) ora che in frigo si è raffreddata. Continuiamo a mescolare e il gioco è fatto. Prendiamo quindi un bicchiere, versiamo prima il cioccolato sciolto a bagnomaria e poi il nostro mascarpino al caffè. Se volete averlo più freddo ( ed è il caso) potete metterlo in frigo e lasciarlo per un’oretta, altrimenti potete gustarlo così. Guarnite come più vi piace.

