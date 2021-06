maschere-fai-da-te-per-capelli:-le-ricette-per-ogni-tipo-di-capello

Esistono maschere fai da te per capelli che si possono realizzare con ingredienti presenti nella nostra dispensa: scopriamo gli ingredienti e come realizzarle

Come realizzare maschere fai da te per capelli secchi e grassi

Per nutrire e rinforzare i capelli, di solito utilizziamo maschere e balsami adatti al nostro tipo di capello. In commercio ne esistono davvero tante, le quali però sono ricche di siliconi, agenti chimici, che con l’andare del tempo, rovinano la chioma.

Una soluzione efficace, e allo stesso tempo low cost, sono invece le maschere fai da te per capelli, che possono essere realizzate con ingredienti naturali che solitamente teniamo in dispensa o in frigo.

Si possono combinare ingredienti per realizzare maschere per qualsiasi tipo di capello, da quello grasso, a quello secco e sfibrato. Scopriamo insieme quali sono le ricette per realizzare maschere nutrienti per rinforzare i nostri capelli.

Maschere fai da te per capelli secchi e sfibrati

I capelli secchi, danno alla chioma un aspetto spento e disidratato, ma soprattutto l’effetto “paglia”. Sono difficili da gestire, da pettinare e da ordinare, e tendono ad essere elettrici dopo l’asciugatura.

Gli ingredienti fondamentali per nutrirli sono quelli ricchi di nutrienti.

Una maschera particolarmente efficace per i capelli secchi, è quella realizzata con yogurt, avocado, olio di cocco e miele. Lo yogurt e l’avocado sono ricchi di nutrienti, mentre l’olio di cocco e il miele, hanno potere emolliente e idratante.

Basta realizzare un composto fatto di 1 avocado maturo, un vasetto di yogurt bianco, 2 cucchiai di olio di cocco e 2 di miele. Bisogna distribuire il composto su tutta la chioma, dalle radici alle punte per mezz’ora. Procedere successivamente con il lavaggio standard.

Maschera fai da te per capelli grassi

I capelli grassi si riconoscono subito perché hanno un eccesso di sebo e una cute oliosa, e per questo si lavano con maggiore frequenza.

Gli ingredienti preziosi per i capelli grassi sono zenzero e mela, miele e gel di aloe vera. Mettere tutti questi ingredienti in una ciotola, e aggiungere 2 gocce di olio essenziale a piacere. Tra gli oli più efficaci, c’è sicuramente il tea tree.

Applicare il composto su tutti i capelli e lasciarlo agire per 45 minuti, procedendo poi con il classico lavaggio.