Massi Farina presenta e si presenta con El Barone Decadente: dal 5 aprile su tutte le piattaforme digitali

ER BARONE DECADENTE

Fuori dal 5 aprile

MASSI FARINA presenta, e si presenta, con ER BARONE DECADENTE, il suo nuovo singolo in anticipazione del progetto “in sei uscite” che lo vedrà in veste da solista. E’ uscito il 5 aprile 2022 il brano del pungente cantautore romano che, con ironia ed humor, descrive uno spaccato di società con un invito da parte dell’artista: “Abbiamo scelto di pubblicare anche il lyric video perché ve lo vogliamo vedere cantare. Vogliamo i vostri video, le vostre storie che ve lo cantate e che lo interpretate” (Massi Farina).

All’uscita del singolo seguirà presto il videoclip per poi proseguire nel percorso di presentazione del suo progetto musicale in 6 uscite con copertine d’autore. Tanti anni di esperienza sui palchi e tanti premi e riconoscimenti raggiunti con le band di cui ha fatto parte e co-fondato per un cantautore che ha avuto ed ha tanto da dire. Un percorso musicale a cavallo tra il rap ed il pop rock, passando per il folk ironico e le tante vie delle strade della musica. ER BARONE DECADENTE vede l’arrangiamento di Francesco Finori, alla batteria Kicco Careddu, alle percussioni Paulo La Rosa, con il Mix e Mastering di Simone Coen.

Due curiosità:

La scritta sulla cover è tratta da un manoscritto di D’Annunzio ed è stata realizzata su foto ed artwork di Paco Rianna, Il singolo è uscito il 5 aprile alle 9,15 in omaggio al compleanno del papà dell’artista.

Mua: Anna Pennaforte

Location: Davide Crea

BIO MASSI FARINA

Inizia la sua storia da solista nel 2020 dopo le interessanti esperienze nelle band, di cui è stato anche il co-fondatore, “La Cricca dell’Orma”, “Le AnimeNote” e i “D.S.P. (DigitalSoundParadise)” con cui si è esibito in tantissimi live e si è tolto diverse soddisfazioni. Prima di intraprendere questo percorso solista, ha realizzato per Le AnimeNote, “Che è rimasto de loro”, un brano di beneficenza dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, mixato da Fabrizio Simoncioni, caro amico e grandissimo fonico e musicista (attualmente tastierista dei Litfiba). Il videoclip del brano, per la Regia di Damiano Impicciché, si è aggiudicato la vittoria del Premio Roma Videoclip per il sociale, nel Giugno 2021. Tra le altre soddisfazioni raggiunte con le band ci sono state le finali del Premio Califano (2016 e 2019), 2016 live nel meraviglioso Teatro Olimpico e nel 2019 al Puff, storico locale romano di Lando Fiorini. Al momento MASSI FARINA è in uscita il 5 aprile con il brano “ER BARONE DECADENTE”, singolo, a cui presto seguirà il videoclip, come anticipazione del progetto solista in 6 uscite.

