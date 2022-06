MASSI FARINA PRESENTA L’IRRIVERENTE BRANO MONSIGNORE

Massi Farina, il cantautore romanesco, si presenta al pubblico con il secondo singolo MONSIGNORE e le critiche curiose non si fanno attendere. Il brano è uscito da pochissimi giorni e già il personaggio di cui Massi Farina, in maniera alquanto irriverente, ci canta i tanti vizi e le poche virtù ha destato curiosità ed un pizzico di scalpore. Il cantautore romano gliele canta e gliele suona a certi personaggi che, dietro la facciata e gonfi della loro “potenza”, conducono una vita piena di spregiudicatezza e poca trasparenza verso il prossimo. Il brano è già on air in alcune importanti radio romane e laziali e si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali

ascolta il brano su Spotify

https://distrokid.com/hyperfollow/massifarina/monsignore

MONSIGNORE è il secondo singolo da “solista” di Massi Farina e rappresenta anche il secondo atto del progetto “in nove uscite con copertine d’autore” ad opera di Paco Rianna e con le collaterali opere artistiche di Barbara Maresti, per un progetto multiarte e multidisciplinare. Dopo il successo ottenuto con ER BARONE DECADENTE, di cui è imminente anche l’uscita del videoclip, il pungente cantautore romano colpisce duro con questo brano pop rock a tinte forti, con un testo che lascia ben poco all’immaginazione .

“Una vita vissuta in balia delle tentazioni, lontana anni luce dalla via impostagli dal sacerdozio. Come un killer seriale, ripete compulsivamente le sue azioni sbagliate, ed è costretto più volte a cambiare città.” (Massi Farina)

MONSIGNORE vede l’arrangiamento di Claudio Perini, alla batteria Kicco Careddu, alle percussioni Paulo La Rosa, con il Mix e Mastering di Simone Coen.

Tanti anni di esperienza sui palchi e tanti premi e riconoscimenti raggiunti con le band di cui ha fatto parte e co-fondato per un cantautore che ha avuto ed ha tanto da dire. Un percorso musicale a cavallo tra il rap ed il pop rock, passando per il folk ironico e le tante vie delle strade della musica. MONSIGNORE è un brano che ci farà sorridere e riflettere.

BIO MASSI FARINA

Pubblica il suo primo brano ufficiale da solista il 5 aprile 2022, dal titolo ER BARONE DECADENTE, con cui attira l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori grazie anche all’uso del dialetto romano ed alla tematica trattata. Mentre prepara l’uscita del videoclip esce il nuovo brano MONSIGNORE e getta le basi per il brano successivo. La sua storia da solista era già iniziata con dei live nel 2020, dopo le interessanti esperienze nelle band, di cui è stato anche il co-fondatore: “La Cricca dell’Orma”, “Le AnimeNote” e i “D.S.P. (DigitalSoundParadise)”. Ha realizzato per Le AnimeNote, “Che è rimasto de loro”, un brano di beneficenza dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, mixato da Fabrizio Simoncioni, caro amico e grandissimo fonico e musicista (attualmente tastierista dei Litfiba). Il videoclip del brano, per la Regia di Damiano Impicciché, si è aggiudicato la vittoria del Premio Roma Videoclip per il sociale, nel Giugno 2021. Tra le altre soddisfazioni raggiunte con le band ci sono state le finali del Premio Califano (2016 e 2019), 2016 live nel meraviglioso Teatro Olimpico e nel 2019 al Puff, storico locale romano di Lando Fiorini.

Link Spotify Artista https://open.spotify.com/artist/5icPgb2IXN5RSJFcG8zq9L

Link Spotify brano https://open.spotify.com/track/6OtAjPyznc1zF67pRI449f

link Apple Music https://music.apple.com/us/album/monsignore-single/1624897566

Link Social Massi Farina:

https://www.facebook.com/massifarina2020/

https://instagram.com/massi_farina

Link Youtube Artista

https://www.youtube.com/channel/UCr1Sjf_wycN7d4U5SbvHZ_w

sito personale:

https://www.massifarina.it/