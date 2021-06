massimiliano-mollicone-attacca-tutti:-“fate-giusto-un-po’-schifo”-(foto)

Massimiliano Mollicone

Massimiliano Mollicone su tutte le furie: il motivo

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che uno dei tronisti dell’edizione 2021 è Massimiliano Mollicone. Quest’ultimo dopo quasi cinque mesi d’assenza sui suoi canali social, una volta uscito dal dating show di Maria Filippi è tornato attivo su Instagram.

A tal proposito, nelle ultime ore il 20enne di Nettuno ha condiviso una Storia lasciando senza parole tutti coloro che lo seguono. Per quale ragione? Il neo fidanzato di vanessa Spoto ha espresso il suo pensiero su una cosa a cui gli sta a cuore. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e cosa è accaduto.

Il terrificante insulto all’ex tronista Samantha Curcio

Recentemente l’ex tronista di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone ha condiviso una Storia su Instagram nella quale ha insultato alcuni utenti web. Nel contenuto in questione si legge un messaggio di cyberbullismo all’insegna del bodyshaming. Il messaggio era destinato all’ex tronista Samantha Curcio, sua compagna di avventura nell’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi.

“Ti sei sempre sentita una sfigata a stare in posa perché sei grassa! Infatti ha solo foto in primo piano! E poi non vedi che certi abitini non puoi permetterteli? Sei ciccia bassa e tozza, con la gamba corta e i polpacci più caviglie grandi! Caz* capiscilo, no? Usa abbigliamento consono, non vedi? Mah”, è questo il messaggio infangante rivolto alla ragazza. A quel punto Massimiliano ha risposto così: “Fate giusto un po’ schifo”. (Continua dopo la foto)

Storia IG di Massimiliano Mollicone

Il bellissimo gesto di Massimiliano Mollicone

L’ex tronista Massimiliano Mollicone, nonostante non sia stato insultato in prima persona, ha deciso appositamente di intervenire per difendere l’ex compagna d’avventura Samantha Curcio e attaccare chiunque si prenda il diritto di insultare qualcuno per il suo peso o per qualsiasi altra cosa.

I due ragazzi hanno legato parecchio durante la loro esperienza da tronisti all’interno del dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ora sembra che siano rimasti amici. In tutto questo è intervenuto anche il fidanzato della ragazza, ovvero Alessio Cenniccola scagliandosi contro gli haters che hanno offeso la donna che ama.