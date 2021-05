Massimiliano Mollicone, età, studi, lavoro, vita privata: tutto sul tronista di Uomini e Donne

Massimiliano Mollicone – Solonotizie24

Un altro dei protagonisti di Uomini e Donne è pronto a dire addio al programma condotto da Maria De Filippi annunciando al pubblico quale sarà la sua scelta. In particolar modo, i riflettori dei media in queste ore sono concentrati su Massimiliano Mollicone… cosa conosciamo dell’attuale tronista del trono classico?

Il programma di Uomini e Donne sta giungendo al nuovo finale di stagione, la prima che ha visto l’unione del trono over e del trono classico nel racconto in puntata di ciò che è successo ai vari protagonisti dello show.

Nel corso degli ultimi giorni, abbiamo avuto modo di assistere alla scelta fatta da Samantha Curcio che ha lasciato il programma insieme ad Alessio, mentre adesso è giunto il turno di Massimiliano Mollicone.

Chi è Massimiliano Mollicone?

I nuovi protagonisti della seconda fase del trono classico di Uomini e Donne ha fatto molto discutere il popolo del web, grazie al racconto delle loro frequentazioni e l’avvio d’importanti storie d’amore vissute alla luce del sole anche nelle loro pagine Instagram. Non a caso, ecco che in queste ore cresce sempre di più l’attesa in vista della scelta di Massimiliano Mollicone.

Il tronista durante il percorso fatto nel programma di Uomini e Donne non ha mai nascosto le varie difficoltà subentrate dal momento in cui la madre ha deciso di abbandonare lui la sorella, costretto così a reinventarsi a soli 16 anni lavorando come muratore, barista, cameriere finché non è arrivata la grande opportunità nel mondo della moda e la vittoria al concorso Lazio per The Look of The Year sezione Modelli.

La scelta a Uomini e Donne

Grazie al percorso fatto nel programma di Uomini e Donne la popolarità sui social di Massimiliano Mollicone è in piena crescita, e i fan sono in trepidante attesa di poter assistere alla scelta fatta dal tronista e la dichiarazione d’amore fatta in studio.

Ricordiamo, inoltre, che Massimiliano Mollicone è giunto alla scelta con le due corteggiatrici e Eugenia Rigotti e Vanessa Scoto, lasciando così gli studi di Uomini e Donne al fianco di quest’ultima dichiarazione d’amore, quindi, trasmessa su Canale 5 il 13 maggio 2021.