massimiliano-ossini-nuovo-programma:-slitta-data-messa-in-onda

I palinsesti televisivi non sono mai cosa certa, anzi tutt’altro. Negli anni passati infatti molto spesso ciò che era dato per certo – relativamente alle programmazione di rete – trovava puntualmente delle modifiche nelle settimane successive alla presentazione dei palinsesti.

Stando alle indiscrezioni anticipate dal portale web TvBlogo.it, il programma di uno dei volti Rai più amati e seguiti potrebbe subire qualche variazione. Di chi stiamo parlando? Di Massimiliano Ossini, l’aitante ed atletico conduttore della trasmissione Linea Bianca.

Il suo volto è ormai strettamente legato alla televisione di Stato. E grazie a questa preziosa collaborazione che Massimiliano Ossini è entrato nelle case degli italiani; diventando così un personaggio familiare. Con la conduzione di Linea Bianca, ci ha fatto conoscere luoghi meravigliosi, incantevoli e più o meno sconosciuti.

Il nuovo programma di Massimiliano Ossini

Ed è così che ha fatto rinascere nei telespettatori l’amore per la natura e la scoperta di nuovi territori. Stando ai rumors che circolano in rete, Ossini dovrebbe sbarcare su Rai Due con un nuovo programma in prima serata. Per una volta l’amato conduttore dovrà dire addio alle sue meravigliose montagne e vette innevate, per raccontare ai telespettatori un’altra Italia.

Il suo nuovo programma dovrebbe avere come titolo ‘Kalipé‘ dove si affronteranno tematiche e situazioni a lui particolarmente care. Ma non solo. In aggiunta anche il racconto di avvenimenti inediti che emergeranno durante il viaggio lungo la bella Italia.

La messa in onda di Kalipé era prevista tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Ma stando alle indicazioni riportate da TvBlogo.it il programma ha subito uno slittamento di qualche mese. L’appuntamento quindi con Massimiliano Ossini e Kalipé è quindi per fine dicembre inizio gennaio 2022.

Un ritorno quindi di Ossini alla prima serata. Il conduttore, infatti, in passato aveva presentato in prime time il programma I love Italy, un game show che ha appassionato i telespettatori italiani.