massimiliano-rosolino-nella-bufera,-sui-social-lo-attaccano-e-lui-risponde-che-…

Massimiliano Rosolino è l’inviato dell’Isola dei famosi di questa edizione 2021. Purtroppo in queste settimane, sembra che ci siano state alcune incomprensioni soprattutto con la conduttrice Ilary Blasi, che ha più volte preso in giro seppur in modo piuttosto ironico, il suo inviato. Rosolino d’altra parte non se l’è mai presa, anzi ha preso di volta in volta queste critiche con tanta autoironia.

Isola dei famosi, Massimiliano Rosolino e le gaffe in puntata

Ad ogni modo nelle scorse ore, sembrerebbe che l’inviato dell’Isola dei Famosi abbia voluto rispondere alle critiche che quotidianamente riceve sui social network per le sue gaffes fatte nel corso delle puntate del reality. Massimiliano ha così voluto pubblicare un post su Instagram rispondendo così alle critiche arrivate in queste settimane. Il nuotatore sostiene che per poter stare in questo mondo e soprattutto per poter vivere serenamente, bisogna stare al gioco e questa per lui è la prima regola del gioco stesso.

Il post del nuotatore che risponde alle critiche

“Prima regola del gioco?? Stare al gioco! Se sbagli vuol dire che ci hai provato! Se ci riprovi l’errore sarà solo un “bel” ricordo! Spesso, soprattutto all’inizio dell’isola mi sono sentito in imbarazzo come quando da piccolo sbagliavo a fare la virata in gara, e dovevo inseguire chi in quel momento era stato più bravo di me. In realtà non sono mai diventato il più bravo in virata ma ho compensato con altre caratteristiche! Siate sempre fieri di voi stessi”. Queste le parole utilizzate da Massimiliano, il quale si è dimostrato ancora una volta dolce, genuino ma soprattutto sincero. E’ forse per queste sue abilità che Massimiliano è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati degli ultimi tempi. Se da una parte ha ricevuto tante critiche in questi mesi, tanti altri utenti web hanno voluto prendere le sue difese.

Rosolino come naufrago all’Isola?

Nel suo post Massimiliano ha fatto bene intendere che questa vita di personaggio televisivo è sicuramente una piccola parte della sua vita e che in tal senso sta cercando di crescere, visto che fino a poco tempo fa faceva tutt’altro. Qualcuno sembra che gli abbia chiesto più volte se abbia in mente di partecipare all’Isola dei famosi come concorrente. A tal riguardo, Massimiliano ha confessato che in questa edizione non era sicuramente stato preso in considerazione per far parte del cast dei naufraghi. In altre edizioni era stato contattato per poter partecipare come concorrente a tutti gli effetti. Massimiliano però avrebbe rifiutato negli anni passati perché faceva il nuotatore e questa sua carriera da atleta non gli permetteva di poter andare sull’Isola, visto che sarebbe andato incontro ad un deperimento fisico piuttosto importante