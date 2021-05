massimiliano-rosolino-non-convince-all’isola-dei-famosi:-la-decisione-di-ilary-blasi

Massimiliano Rosolino Isola dei Famosi – Solonotizie24

L’Isola dei Famosi in questo grande ritorno non sta riscuotendo il grande successo che merita? A quanto pare le cose non si mettono benissimo per alcuni membri del cast, come per Massimiliano Rosolino che proprio non riesce a convincere il pubblico.

È trascorso poco più di un anno dalla mancata messa in onda dell’Isola dei Famosi, reality show la cui edizione del 2020 è stata rimandata a causa della pandemia da Covid-19, ma Ilary Blasi non si è fatta trovare di certo impreparata. Non a caso, ecco che al suo fianco ha voluto alcuni dei personaggi del momento come Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e l’attuale vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Inviato sull’Honduras l’atleta Massimiliano Rosolino.

Un team eccellente ma non esente da critiche dato che Elettra Lamborghini ha un po’ deluso le aspettative, e la stessa cosa è successa nel caso di Massimiliano Rosolino che ha dovuto affrontare una prova, a quanto pare, più difficile di quanto pensasse?

Flop di Massimiliano Rosolino?

Ebbene sì, a quanto pare Massimiliano Rosolino non sarebbe riuscito a conquistare il pubblico dell’Isola dei Famosi che, sul web, gli ha riservato una lunga serie di critiche circa i collegamenti dall’Honduras. L’unica ad aver superato la prova del reality show, dunque, sarebbe stata Ilary Blasi eccellente come sempre nel ruolo di conduttrice ma il dubbio è che solo la moglie di Francesco Totti potrebbe essere riconfermata per un Isola bis.

Massimiliano Rosolino, dunque, una volta conclusa l’esperienza potrebbe non ritornare più in diretta dalla Palala durante la prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Frecciatina sui social alla produzione del reality show?

Al momento, dunque, non è ben chiaro se Massimiliano Rosolino possa essere riconfermato all’Isola dei Famosi oppure no, ma il messaggio che il nuotatore ha scritto sui social sembrerebbe di essere una vera e propria frecciatina.

In particolar modo, Massimiliano Rosolino nella sua pagina Instagram in un recente post ha scritto: “Prima regola del gioco?? Stare al gioco! Se sbagli vuol dire che ci hai provato! Se ci riprovi l’errore sarà solo un ‘bel’ ricordo. Spesso, soprattutto all’inizio dell’isola mi sono sentito in imbarazzo come quando da piccolo sbagliavo a fare la virata in gara, e dovevo inseguire chi in quel momento era stato più bravo di me. In realtà non sono mai diventato il più bravo in virata ma ho compensato con altre caratteristiche! Siate sempre fieri di voi stessi”.