Massimiliano Rosolino: “Per me è come una figlia”, la confessione privata

Massimiliano Rosolino fa una confessione privata: “Per me Bella è come una figlia”

Oltre ai suoi grandi successi in ambito sportivo, di cui tutti ancora abbiamo memoria, Massimiliano Rosolino viene da una stagione televisiva che definire avvincente è ancora poco: pensiamo al salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, di cui spesso è stato ospite, ma anche all’esperienza, più recente, come inviato all’Isola dei famosi. Adesso, però, in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’ex nuotatore si lascia andare ad una confessione privata che riguarda il suo amico a quattro zampe. Si tratta di una barboncina toy che, pensate, addirittura condivide il lettone insieme a lui e a Natalia Titova. Queste le sue parole mentre parla di lei:

Abbiamo un rapporto speciale, al punto che il suo compleanno lo abbiamo festeggiato a Napoli dalla mia famiglia e l’ho portata dal toelettatore di fiducia. Insomma, è come avere una figlia.

Massimiliano Rosolino sulla barboncina Bella: “All’inizio Natalia diceva ‘Se arriva un cane, vado via io’”

Chi ha deciso di adottare un amico a quattro zampe può capire di cosa stiamo parlando: spesso, per gli altri componenti della famiglia, inizialmente può essere un evento quasi traumatico. E’ quello che è capitato a Natalia Titova quando Massimiliano Rosolino è tornato a casa con la piccola barboncina toy di nome Bella. L’ex nuotatore lo ha raccontato nell’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv:

All’inizio la mia compagna, Natalia Titova, diceva: ‘Se arriva un cane, vado via io’. Invece adesso è la prima a coccolarla.

Massimiliano Rosolino, l’amore per il suo amico a quattro zampe: “Il mio parrucchiere mi ha consigliato un allevamento di fiducia”

Di recente, Massimiliano Rosolino ci aveva raccontato un momento di disagio. Adesso, invece, su Nuovo Tv, l’ex nuotatore ci parla dell’amore che nutre per il suo amico a quattro zampe:

Il mio parrucchiere mi ha consigliato un allevamento di fiducia, dove sono andato e ho visto Bella.

