massimo-angelini-morto:-addio-a-‘cina’,-il-bomber-di-codifiume-(ferrara)

Ferrara, 14 marzo 2023 – È lutto a Santa Maria Codifiume, nel Ferrarese, e nel mondo del calcio. All’età di 52 anni, Massimo Angelini detto “Cina” è morto la mattina del 12 marzo circondato dall’amore dei suoi affetti.

Cina è stato il cannoniere dell’Afc Codifiume quando a presiedere c’era Franco Verri, che della società argentana ne ha fatto la storia.

Angelini è stato un bomber non solo nel campo da calcio, ma anche nella vita; e con un ultimo grande gesto d’amore lo ha dimostrato alla sua amata. Proprio sabato mattina ha sposato Serena, un giorno prima che il suo cuore smettesse di battere per sempre.

Intanto, tutta la cittadinanza di S.M. Codifiume si stringe attorno al dolore della famiglia avviando una raccolta fondi sul conto della società sportiva, che sarà poi devoluta ai familiari di Massimo.

Massimo Angelini: una raccolta fondi per la famiglia

“Tutta la cittadinanza di S.M.Codifiume vuole stringersi per una raccolta fondi in memoria del caro Massimo Angelini, ‘Cina’, da devolvere alla sua famiglia – la nota sui social –. Per la raccolta fondi si potrà effettuare un versamento sul conto corrente intestato a ASD AFC SM CODIFIUME (IBAN: IT67V0103067172000001228438), oppure direttamente presso il Campo sportivo dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30 entro sabato 18 marzo”.

“La società AFC Santa Maria Codifiume si stringe in questo momento di profondo dolore alla famiglia di Massimo Angelini – scrive sui social la squadra per cui ha giocato l’ex bomber –, per la triste perdita. Viene a mancare un nostro grande amico nonché bomber in tempi passati della società”.

Vittorio Rienzo