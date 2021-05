Massimo Boldi: conoscete la figlia Manuela? | E’ tale e quale al padre

Massimo Boldi è uno degli attori più conosciuti del cinema italiano, il suo volto è legato ai cinepanettoni, ma ha avuto una lunghissima e ricca carriera. Voi conoscete sua figlia Manuela? Sapete che somiglia tanto al padre?

Tutti conoscono Massimo Boldi e i suoi film con Christian De Sica che a ogni Natale ottenevano un grandissimo successo al botteghino. I due avevano rotto il sodalizio nel 2004, ma dopo 13 anni l’hanno ripreso e giusto l’anno scorso è uscito il loro: In vacanza su Marte.

Di Boldi showman sappiamo tutto, ha avuto un’onorata carriera in cui ha lavorato al fianco di grandi nomi del mondo dello spettacolo dell’epoca, ma forse alcuni ignorano che abbia anche avuto una splendida moglie, Maria Teresa, e tre bellissime figlie: Micaela, Manuela e Marta. Voi sapete chi è sua figlia Manuela e che cosa fa? Avete visto quanto è simile al padre?

Manuela: chi è la figlia di Massimo Boldi

E’ la secondogenita dell’attore e di Maria Teresa Selo, ha da poco compiuto 40 anni ed è molto attiva sui social, su Instagram ha 2522 followers. Lì posta immagini della sua vita, scatti col padre e le sorelle, ma anche coi figli. Infatti è sposata e ha due bambini: Vittoria Marisa del 2016 e Leonardo del 2019, che hanno reso nonno l’interprete.

Manuela è la più famosa delle figlie di Boldi, ha lavorato come speaker per la radio ed è stata concorrente nella settima stagione dell‘Isola dei Famosi da cui poi si è ritirata. Si è cimentata anche sul set con la fiction Fratelli Benvenuti. Sul profilo Instagram si legge che è fotografa, cipollina doc e amante del cibo. Su Youtube ha infatti un canale in cui spiega come realizzare alcune ricette, peccato che abbia solo 5 video e sia fermo a 7 anni fa. Infine per un po’ ha curato il blog food: In cucina con la cipollina.

La somiglianza col padre

Padre e figlia si somigliano davvero tantissimo, come si può notare anche dai numerosi scatti sui loro profili social. Il sorriso e lo sguardo sono gli stessi. Anche alcuni lineamenti del viso sono simili, per esempio le guance e il naso. Tra tutte le figlie Manuela è quella che, decisamente, ha più tratti in comune con papà Massimo.

Anche il fatto di aver tentato la carriera nel mondo dello spettacolo li avvicina. Il comico ha davvero una magnifica famiglia, molto unita.

