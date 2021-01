massimo-cannoletta-e-il-momento-drammatico-con-insinna:”l’ho-guardato-negli-occhi”

Il dramma di Flavio Insinna con Massimo Cannoletta in diretta a l’Eredità è un dramma, vediamo cosa è successo

Massimo Cannoletta (foto dal web)

Massimo Cannoletta ha lasciato l’Eredità da diversi giorni ma continua a far parlare di sè. Aveva vinto 8 ghigliottine nel programma d’Insinna, lo chiamano addirittura il Google vivente. Alla fine è stato lui ad abbandonare il programma per scelta, era stanco di vincere evidentemente. A quanto pare avrebbe dichiarato a Flavio che doveva andare a fare il presepe per quello anche usciva.

LEGGI ANCHE>>>Antonino Cannavacciuolo e il miracolo su se stesso di questi mesi. Come ha fatto?

Massimo Cannoletta stanco della vita albergo e studi televisivi

Massimo Cannoletta (Instagram @massimocannolettafanpage)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Antonino Cannavacciuolo e il miracolo su se stesso di questi mesi. Come ha fatto?

Il vincitore di ben 8 ghigliottine si è ritirato per noia e monotonia. Era stanco della vita che ha fatto per due mesi a Roma, che lo vedeva fare solamente albergo e studi televisivi tutto il tempo. Confessa che ai primi di novembre si era presentato in puntata con un discorso pronto per l’addio perché era convinto di uscire. Invece l’avventura è durata due mesi, in cui ha anche legato molto con gli autori e lo stesso Flavio Insinna. Ammette che essersene andato gli è costato molto perché si trovava bene, ma era troppo stanco per andare avanti.

Ovviamente è stata una perdita notevole per Insinna e il programma, dato che lui assicurava lo share con il suo record incredibile. D’altronde per alcuni concorrenti partecipare a un programma spesso è divertente e una valvola di sfogo, ma se poi diventa pesante e limita la vita il gioco non è più divertente. Altri al posto suo forse sarebbero rimasti per altri due mesi, comunque essere protagonista di un programma in televisione da molta notorietà e può aprire delle porte. A Cannoletta però non interessava molto, voleva tornare alla sua vita a pochi giorni da natale tra l’altro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Flavio Insinna L’Eredità (foto dal web)

Nel periodo natalizio siamo tutti più vulnerabili e vogliamo stare accanto ai nostri cari, sopratutto in un anno come questo che è stato tosto sotto ogni punto di vista. In ogni caso il suo record rimarrà per sempre impresso nelle menti dei telespettatori e anche d’Insinna.