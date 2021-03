Massimo Giletti contro Selvaggia Lucarelli, è guerra: ecco le parole del giornalista (VIDEO)

Selvaggia Lucarelli ultimamente non se la sta passando bene: la giudice di Ballando con le Stelle ha sparato diverse sentenze via Twitter, dapprima contro la nota giornalista Margherita Fronte e poi prendendosela con il suo bersaglio numero uno, Fabrizio Corona. Quest’ultimo, infatti, da poco è tornato in carcere e la questione ha letteralmente spaccato in due l’opinione pubblica; c’è chi lo difende e chi invece trova giusto il provvedimento preso dalla legge. Selvaggia Lucarelli, però, nel parlare di Corona ha citato un altro colosso della televisione: Massimo Giletti.

Giletti contro la Lucarelli

Su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha scritto:

Il carcere fa schifo e non gioisco. Però dico due cose. La prima è che chi l’ha invitato in tv o addirittura gli ha dato un ruolo di peso nel suo programma come Giletti ha fatto il suo male. La seconda è il Tribunale di Sorveglianza, sempre troppo molle con lui.

Il post in questione ovviamente non è piaciuto a Massimo Giletti, diretto interessato, che proprio ieri nello studio di Non è l’Arena ha mostrato una foto del 2012 in cui Selvaggia appare in compagnia di Fabrizio Corona, intenta a stampargli un bel bacio sulle labbra. Il giornalista ha dichiarato:

Quella foto appartiene al passato televisivo di Selvaggia Lucarelli. Lei aveva intervistato Corona e al termine vedete c’è un bacio sulle labbra e quant’altro. Io non mi permetto mai di andare oltre nei commenti. A differenza di quello che dice Selvaggia Lucarelli però non credo di aver mai danneggiato Fabrizio. Intanto al contrario di quello che c’è scritto era il programma di Barbara d’Urso dove Fabrizio dice cose molto concrete e dure per quello che stava subendo nella vicenda con la moglie.

Giletti, sempre parlando di Selvaggia Lucarelli, poi ha continuato dicendo:

Ma a parte questo. Io ho cercato di dare una mano a Fabrizio, con me ha collaborato tantissimo. L’abbiamo mandato nel bosco di Rogoredo perché solo lui aveva il linguaggio per entrare in contatto con quelle persone. Solo lui poteva salvare due ragazzi che ha trovato nel bosco e ha portato in comunità. Allora, vedi Selvaggia Lucarelli, avessi fatto anche solo questo. Io e Fabrizio abbiamo salvato due persone, forse sarebbero morti. Tu esprimi voti a Ballando alzando le palette, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri… forse un po’ di umiltà sarebbe meglio.

Di seguito il video:

Effettivamente le parole di Giletti non fanno una piega, ma conoscendo la Lucarelli probabilmente già starà preparando un attacco ad hoc contro il giornalista. Cosa dobbiamo aspettarci? Sul presunto bacio fra Selvaggia e Corona, comunque, ai tempi intervenne addirittura l’ex Re dei paparazzi in persona che pubblicamente scrisse: