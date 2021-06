Massimo Giletti infiamma lo studio! Con Formigoni si sfiora la rissa: cos’è successo

Massimo Giletti non ha resistito e in diretta a Non è l’arena è accaduto l’impensabile. Mai successo un evento del genere, i dettagli.

Massimo Giletti è il noto conduttore televisivo, conosciuto da tutti per la sua bravura e le sue capacità comunicative. Attualmente è impegnato nella conduzione di Non è l’arena in onda ogni domenica su La7.

Ogni settimana si alternano ospiti che raccontano e discutono su varie storie e argomenti. L’invitato di ieri è stato Roberto Formigoni, ma nel corso della diretta qualcosa è andato storto. Ecco cosa è successo tra i due.

Massimo Giletti contro Formigoni: rissa in diretta

Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. I vitalizi riconosciuti all’ex senatore, ora ai domiciliari a scontare una condanna per corruzione, sono stati l’argomento del dibattito.

Dopo una serie di segnalazioni Formigoni ha voluto precisare che

Io ho la mia dignità, sono stato condannato e ho accettato la condanna ma ci tengo a dire che non ho mai incassato neanche un euro di tangente, tant’è vero che non l’hanno mai trovato. I soldi che riceverò saranno 2mila circa e sono tutti soldi versati da me nel corso degli anni, non sto rubando nulla ai poveretti, a cui va tutta la mia solidarietà.

Ha preso la parola Gilletti affermando che

Il problema è la morale, uno che viene condannato per corruzione in questo Paese non dovrebbe ricevere il vitalizio.

La risposta dell’ospite ha lasciato senza parole i telespettatori. L’uomo ha spiegato che in Italia conta la legge e l’etica fa solo da cornice allo Stato.

Massimo Giletti però non l’ha data vinta all’ospite e ha continuato a portare avanti la sua idea a testa alta e senza ripensamenti. In studio non sono mancati attimi di disagio e gelo dopo la discussione che ha animato i due diretti interessati.