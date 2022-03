massimo-giletti, -nascosto-dietro-una-macchina-baci-roventi-con-…

Tutti conoscono Massimo Giletti ovvero il celebre giornalista e conduttore del noto programma televisivo ‘Non è l’arena’ in onda su La7. Il conduttore proprio nelle ultime ore sta facendo tanto parlare di se per la sua vita privata, e nello specifico il gossip riguarderebbe la sua vita sentimentale. Ma esattamente di quale gossip stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Massimo Giletti sorpreso con una sua ex fiamma

Si è trovato più volte, nel corso degli anni, al centro del gossip il celebre conduttore televisivo Massimo Giletti. Quest’ultimo infatti in diverse occasioni è stato soprannominato ‘ Sciupafemmine’ e forse proprio per tale motivo i paparazzi si trovano spesso sulle sue tracce. La speranza dei fotografi è sicuramente quella di riuscire a cogliere alcuni particolari della sua vita sentimentale, ed infatti è proprio quello che è accaduto di recente. Giletti è stato fotografato nascosto dietro ad una macchina in compagnia di una bella donna. Ma esattamente, di chi stiamo parlando? Non di una donna qualsiasi ma di una donna che ha già fatto parte della vita del celebre conduttore ovvero l’attrice Angela Tuccia.

Massimo Giletti e Angela Tuccia di nuovo insieme

Da alcune settimane si parlava di un presunto ritorno di fiamma tra Massimo Giletti e Angela Tuccia, ed ecco che quelle che in un primo momento erano semplicemente delle voci sembrerebbero essersi trasformate in realtà. Il conduttore e la bella attrice sarebbero stati infatti fotografati insieme mentre si scambiavano baci e abbracci all’uscita del cinema Adriano di Roma in seguito alla prima del film ‘Occhiali neri’ di Dario Argento. E le fotografie in questione sarebbero state diffuse da ilgiornale.it .

Massimo Giletti non è più single?

Tra Massimo Giletti e Angela Tuccia sembrerebbe quindi essere tornata la passione. Quello che però in tanti si domandano è se quindi il conduttore dopo mesi da single è tornato ad essere impegnato oppure no. In realtà da parte sua non è ancora arrivata alcuna dichiarazione né di conferma e nemmeno di smentita, anche se le immagini sopracitate sembrerebbero parlare chiaro. Ma chi è Angela Tuccia? La giovane donna per diverso tempo è stata una collega di Giletti in quanto appunto ha svolto il lavoro di giornalista, ma negli ultimi tempi si è affermata come attrice. Molti sono coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerla in Un posto al sole dove ha interpretato il personaggio di Miriam. Oltre a questo Angela Tuccia ha anche partecipato come professoressa al celebre programma L’Eredità quando alla conduzione vi era Carlo Conti.