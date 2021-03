Massimo Giletti: sapete quanto guadagna? | Cachet esorbitante

Massimo Giletti è uno dei giornalisti e conduttori più noti della televisione italiana. Sapete però qual è il suo stipendio? Svelato il cachet da capogiro

Massimo Giletti è nato il 18 marzo 1962 a Torino e dopo il diploma di liceo classico decise di iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza, laureandosi con 110 e lode. Sulla sua vita privata è però sempre stato molto attento e riservato, tanto da non far trapelare nulla che riguardasse la sua sfera personale.

La carriera nel mondo del giornalismo ha inizio intorno alla fine degli anni ’80 stringendo una collaborazione con Giovanni Minoli ed entrando quindi nella redazione della trasmissione televisiva ‘Mixer’. Una volta arrivato a Roma però la sua vita lavorativa ha ricevuto un forte cambiamento cominciando a lavorare come conduttore del piccolo schermo.

La prima apparizione è stata con ‘Mattina in famiglia’ nel 1994 e da quel momento in poi per il giornalista è stato tutto in discesa, conducendo programmi del calibro di ‘Mezzogiorno in famiglia’, ‘I fatti vostri’, ‘Casa Raiuno’, ‘Beato tra le donne’, ‘Domenica In’, ‘Ciak…si canta!’. Dal 2005 è stato al timone in diverse edizioni de ‘L’Arena’ in onda su Rai 1 e dal 2017, dopo la rottura del rapporto con casa Rai, conduce tuttora ‘Non è l’Arena’ su La7.

La sua uscita di scena ha sollevato molte polemiche e dubbi e uno tra tutti è: ma quanto guadagna il noto giornalista? Sveliamo l’arcano

Massimo Giletti e il suo stipendio

Giletti si è sempre battuto per contrastare e scovare quei costi della politica che, secondo lui, sono privilegi non meritati e che ricadono inevitabilmente sulle tasche dei comuni cittadini. Per questo atteggiamento il giornalista più di una volta è stato criticato, definendo i suoi programmi ‘populisti’.

Per quanto riguarda del suo di stipendio è stato direttamente lui a rendere noto quanto percepito ai tempi in Rai: “Io quanto prendo l’ho sempre dichiarato: 400.000 euro lordi l’anno”. Questa dichiarazione è stata rilasciata per zittire le polemiche legate al cachet di Carlo Conti per il Festival di Sanremo. Da alcune indiscrezione questa cifra è stata ugualmente proposta per la conduzione ‘Non è l’Arena’. (Continua sotto la foto)

Infine secondo il ‘Fatto Quotidiano’ lo stipendio del giornalista non è tra i più alti, anzi altri volti noti hanno un guadagno nettamente superiore al suo, sfiorando addirittura il milione.

