massimo-ranieri-lancia-una-bomba:-“dopo-il-festival-di-sanremo-…”

Massimo Ranieri si prepara a vivere una grande emozione, visto che tra pochi giorni calcherà il prestigioso palco dell’Ariston. Il noto cantante sarà infatti uno dei cantanti in gara questa nuova edizione del Festival e porterà il brano intitolato “Lettera al di la dal mare”. Nella serata dedicata ai duetti, poi sarà affiancato da Nek e insieme canteranno Anna verrà di Pino Daniele. Ma questo è solo uno dei tanti impegni di Massimo Ranieri di quest’ultimo periodo. E’ già uscita in questi giorni l’autobiografia di Massimo intitolata “Tutti i sogni ancora in volo”, ma sono in arrivo anche spettacoli in teatro e un disco che dovrà finire a breve. Ad ogni modo, in questi giorni l’artista sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante, facendo delle confessioni molto importanti.

Massimo Ranieri, i nuovi progetti lavorativi e non dopo il Festival di Sanremo

Massimo Ranieri in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante nel corso della quale ha parlato dei suoi impegni e non solo. Sembra che il cantante abbia fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. “Vorrei avere un altro figlio. Ho una compagna. Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci“. Questo quanto dichiarato dal noto cantante che ricordiamo è già papà di Cristiana, una donna che ha 50 anni.

Massimo e la voglia di paternità dopo Sanremo all’età di 71 anni

“Anche a breve. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare. Questo sogno da un po’ di tempo mi è entrato dentro. Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento”. L’artista ha ancora aggiunto che non è di certo spaventato dalla sua età.“Non sono assolutamente spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: ‘Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno’. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega. Anch’ io quando avevo 16 anni e mio padre ne aveva 50, pensavo fosse vecchio”.

Le considerazioni di Massimo

“Oggi a 70 sei considerato abbastanza giovane, a 80 sei anziano, a 100 sei vecchio. È cambiato tutto“. Insomma, Massimo Ranieri non sembra aver alcun tipo di dubbio ed è certo del fatto di voler diventare papà una volta terminata l’esperienza del Festival di Sanremo.