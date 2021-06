massimo-ranieri,-sapete-dove-vive?-la-sua-casa-ha-un-terrazzo-incredibile

Storie come quelle di Massimo Ranieri scaldano il cuore e rasserenano, specie in momenti drammatici come quello che stiamo vivendo.

Massimo Ranieri (Getty Images)

Il cantante napoletano, al secolo Giovanni Calone, è uno dei più amati e seguiti tra gli artisti del nostro Paese. Con 31 album e 36 singoli, ed oltre 14 milioni di dischi venduti, si piazza a pieno titolo tra le superstar della musica italiana.

Ma non solo musica, nella sua vita. Attore, regista, compositore e presentatore: Massimo ha attraversato ogni campo dello spettacolo, e sempre con successo.

Eppure la sua vita non è stata sempre in discesa, anzi. Si può dire che abbia vissuto gran parte della sua esistenza in povertà, in condizioni durissime.

Massimo Ranieri, una vita eccezionale

Da bambino, la sua famiglia era povera. Talmente povera che il piccolo Giovanni venne avviato al lavoro ancora minorenne, “oggi chiamerebbero il telefono azzurro”, racconta.

Strillone dei giornali, cameriere, barista: dalle 7 del mattino, il piccolo Giovanni non si risparmiava. Anche se il suo vero dono era, fin da piccolo, una voce eccezionale, potente ed espressiva.

Massimo Ranieri (Getty Images)

Proprio quella voce gli ha aperto le porte del successo:

La mia voce piaceva, raggranellavamo tanti spiccioli ed a me ne toccava una parte. Poi finii in un bar ed anche lì cantavo per i clienti.

Proprio in un bar venne notato dal discografico Gianni Aterrano, che gli propose un contratto ed un’incisione, con un anticipo di 200mila lire, una cifra che a casa sua sembrò un’enormità.

VEDI ANCHE—> Fedez si scaglia contro Papa Francesco: il clamoroso attacco via Twitter

Poi il successo, le canzoni che tutti noi amiamo, da Rose Rosse a Perdere l’amore, da Vent’anni a Se bruciasse la città.

Grazie al successo, la sua vita è cambiata. Oggi Massimo vive a Roma, in un appartamento meraviglioso, insieme alla sua famiglia.

VEDI ANCHE—> Filippo Bisciglia, che frecciata a Giulia De Lellis! Perché ce l’ha con lei

Ricco di opere di arte moderna, arredato in legno scuro, l’appartamento ha il suo punto forte in un terrazzo grandissimo, un vero e proprio giardino, ricco di fiori e piante, che rende luminosissima la casa.