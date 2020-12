masterchef-2021:-quando-e-dove-vedere-la-prima-puntata

I motori sono già stati scaldati la settimana scorsa e ora è arrivato il momento della seconda puntata di MasterChef 2021. Nuovo episodio dell’edizione numero dieci del talent show culinario più amato della televisione italiana, che questa sera non si fermerà nemmeno per in occasione della Vigilia di Natale. Vigilia, tra l’altro, che si dovrà trascorrere rigorosamente ognuno a casa propria. E allora quale migliore occasione per piazzarsi sul divano, con gli occhi puntati sulla televisione, sognando davanti ai manicaretti degli chef?

I tre giudici di MasterChef 2021: Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri / Foto Sky

MasterChef 2021: i tre giudici

L’appuntamento per la seconda puntata di MasterChef 2021, ovviamente, è come sempre su Sky, in prima serata. A giudicare i piatti degli aspiranti chef – seguendo quest’anno delle regole rigorosissime, in ragione dell’emergenza sanitaria – saranno come l’anno scorso i tre giudici Bruno Barbieri (alla sua decima edizione su dieci), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, promosso dopo l’esordio dell’anno scorso.

Tutta la gioia di Irish nel ricevere il grembiule bianco dalle mani di chef Giorgio Locatelli / Foto Sky

Come vedere MasterChef 2021

La seconda puntata di MasterChef 2021 andrà in scena questa sera, 24 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now Tv, disponibile anche on demand e su Sky Go. Per questo, per seguire questa edizione del talent show culinario, è necessario procurarsi un abbonamento a Sky. Il programma durerà altre 11 puntate (22 episodi, dalla durata di 50 minuti ciascuno) terminando il 4 marzo dell’anno prossimo, quando conosceremo il nome del MasterChef italiano di quest’anno, a partire da una platea di dieci aspiranti chef.

L’appuntamento per la prossima puntata è in programma il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno. Dopo la seconda puntata in onda la sera della Vigilia di Natale, ecco una seconda occasione per festeggiare guardando MasterChef, quindi.