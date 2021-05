Masterchef Italia 9, che fine ha fatto Nicolò Duchini? Eccolo oggi

Ricordate tutti Nicolò Duchini, concorrente dell’edizione 2020 di ‘Masterchef’? Questo è quello che fa oggi il bravissimo cuoco.

Nel corso del noto programma culinario, in onda su Real Time, sono infatti tanti i personaggi che attraversano quello studio televisivo. Molti di loro non lasciano solamente dei segni per quello che cucinano, ma anche per come sono fatti umanamente. Il giovane Nicolò è ricordato soprattutto per il suo essere attaccato alle sue origini e ai suoi sapori, e per aver rincorso sempre il suo sogno di entrare nel magico mondo della cucina. Ma che fine ha fatto oggi?

Nicolò Duchini oggi: cosa fa l’ex concorrente di ‘Masterchef’

Nonostante Nicolò Duchini non sia riuscito ad arrivare in finale, ‘Masterchef‘ è stata comunque per lui un’esperienza altamente formativa e che lo ha spronato ancora di più a rincorrere i suoi sogni.

Attualmente, Duchini si occupa però di altro: il giovane ha infatti approfondito il tema dei social media e della comunicazione. Come da lui raccontato nel corso di un’intervista, grazie al programma culinario è infatti riuscito a cambiare vita e a farsi notare anche nel mondo del web. Nel corso di ‘Masterchef‘, Nicolò si è infatti contraddistinto per la sua capacità di preparare i cibi con molto amore.

Attualmente, cerca infatti di portare avanti vari progetti. “I sogni sono fatti per essere realizzati“, ha detto il ragazzo nel corso di un’intervista, “Qualcosa bolle in pentola, un progetto che unisce cucina, salute e benessere“. Insomma, Nicolò Duchini ha dichiarato di avere in mente qualcosa per il futuro, ossia un format che sta pensando con l’aiuto di un’azienda. Questa nuovissima attività dovrebbe essere realizzata nella città di Firenze. “Non toglie che i luoghi di nascita restano ‘casa’“, ha concluso infine Nicolò.

Nicolò Duchini e il suo ultimo giorno a ‘Masterchef’

Nicolò Duchini ha proseguito nel percorso di ‘Masterchef‘ sempre a testa alta, e cercando di superare tutte le prove e le gare poste dinnanzi a lui. Nonostante non sia riuscito ad arrivare in finale, l’esperienza di Nicolò è stata comunque bellissima.

Per i telespettatori, è infatti impossibile non ricordare il suo ultimo giorno nella trasmissione, quando ha salutato affettuosamente lo chef Antonino Cannavacciuolo. “Me ne ha date tante, sonore“, ha detto scherzosamente Nicolò durante una sua recente intervista, “Giusto che lo ripagassi con la stessa moneta. Una pacca d’affetto“. Il giovane ha infatti dato una grande pacca sulla spalla al noto cuoco.