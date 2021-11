Masterchef torna il 16 dicembre con una novità Bomba. Ecco chi sostituisce il famoso giudice. Fan sotto choc

Masterchef, il cooking show più famoso del piccolo schermo, è pronto a riaprire i battenti. L’anno scorso ha vinto il titolo di Masterchef d’Italia Francesco Aquila, decimo chef amatoriale migliore d’Italia. Oggi Sky ha finalmente comunicato la data d’inizio di Masterchef 11. Il programma, che vedrà nuovamente Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici, è in procinto di debuttare.

A ufficializzare la notizia è stato il promo diffuso di recente, condiviso anche sui canali social della trasmissione. A partire dal prossimo 16 dicembre 2021, dunque, nuovi cuochi amatoriali si cimenteranno sui fornelli del noto cooking show: Ecco dunque tutte le novità in arrivo per la prossima edizione di Masterchef che vedremo iniziare già a dicembre e non a gennaio come l’anno scorso, quindi con un netto anticipo.

Cosa aspettarsi dalla nuova edizione del cooking show

Sky Uno si prepara al debutto dell’undicesima edizione di Masterchef Italia. Ancora una volta è stato confermato il trio delle precedenti edizioni, che guiderà i concorrenti durante il loro percorso nella masterclass. Quindi rivedremo Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Lacatelli, ma ci sarà anche una novità che riguarderà un giudice super famoso del gioco.

Il cooking show inizierà subito dopo la messa in onda della finale della nuova stagione di X Factor, che ha assistito al debutto di Ludovico Tersigni come conduttore. I Live del talent canoro dureranno un settimana in meno per cui i fornelli di Masterchef si riaccenderanno prima del previsto: esattamente giovedì 16 dicembre. Come sempre lo show sarà costituito da due puntate iniziali, finalizzate alla formazione della masterclass, per poi entrare nel vivo del gioco a partire dal prossimo 30 dicembre.

La data segnerà infatti l’avvio effettivo, con tutte le prove che nel corso di dieci anni – e altrettante edizioni – abbiamo imparato a conoscere. Tra sfide in esterna, Mistery Box, Skill Test e Pressure Test i concorrenti dovranno dunque farsi strada per aggiudicarsi il titolo di undicesimo Masterchef italiano. E proprio per le sfide ci potrebbe essere una grande novità.

In tutte le edizioni precedenti la sfida dolciaria è sempre stata giudicata da Iginio Massari, quest’anno invece, il celebre chef potrebbe essere sostituito dal suo diretto rivale ovvero Ernest Knam almeno secondo quanto trapelato. In attesa del debutto, non ci resta che goderci l’ironico promo, con tanto di remix ad hoc, impreziosito da citazioni, “mappazzoni” e la promessa di “nuovi tormentoni”!

