matano-ci-ricasca-e-finisce-nei-guai,-lite-furiosa-con-la-sciarelli.-lei-vuole-la-sua-testa-dai-vertici-rai:-“ecco-cosa-mi-ha-fatto”

Alberto Matano è stato criticato duramente da una collega che ha portato le sue rimostranza all’Ad Rai Fabrizio Salini. Ad essersi lamentata del famoso conduttore, Federica Sciarelli, regina di casa a Chi l’ha visto. Argomento di discordia, il caso di Denise Pipitone. Da quando le speranze di Piera Maggio e con lei di tutti gli italiani si sono riaccese a causa di Olesya, il caso è stato riaperto. La ragazza russa era in cerca dei suoi genitori e somigliava tantissimo alla bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 davanti alla casa di sua nonna. Anche l’età combaciava e tutti gli occhi si sono puntati su di lei.

Ma per la povera famiglia è risultata essere un’ennesima delusione. Intanto, tutti i giornali e i salotti televisivi si sono occupati del caso di Denise Pipitone. L’attenzione mediatica ha riscosso i pm di Mazzara del Vallo, in Sicilia, che hanno riaperto il caso e concentrato le indagini sulla figura di Anna Corona, ex moglie del papà della piccola. A trattare maggiormente l’argomento, quattro trasmissioni, due per le principali reti televisive: La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1; Chi l’ha visto di Federica Sciarelli su Rai 3; Mattino 5 di Federica Panicucci su Canale 5; Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso su Canale 5.

Ognuno di questi programmi ha dedicato intere puntate al caso di Denise Pipitone, che alza sempre gli share alle stelle. Ma Federica Sciarelli non è stata contenta di come la vicenda sia stata trattata dal suo collega. Secondo la presentatrice, Alberto Matano avrebbe spettacolarizzato la vicenda solo per ottenere più ascolti rispetto alla sua agguerrita concorrente, Barbara D’Urso. I due si fronteggiano ormai da un anno nello stesso orario e il giornalista è riuscito a spodestare Barbarita dal suo trono in Mediaset, rubandole moltissimi ascolti e battendola spesso.

Una guerra che va avanti a colpi di servizi e trash, con Alberto Matano che non risparmia un colpo per alzare lo share di La Vita in Diretta. Per il delicato caso di Denise Pipitone, però, il suo comportamento ha scatenato la rabbia della più seria collega. Federica Sciarelli ha fatto notare come lei avesse affrontato la vicenda con sobrietà, senza marciarci, per dovere di cronaca. La sua trasmissione, del resto, non ha mai abbandonato Piera Maggio, e ha prestato attenzione alla vicenda anche quando questa era stata dimenticata. La spettacolarizzazione del giornalista non ha quindi incontrato la sua approvazione.

Le lamentele sono state portate dinanzi all'Ad Rai Fabrizio Salini, ma non si sa se questi prenderà dei provvedimenti nei confronti di Alberto Matano. I due condividono una forte amicizia con l'ex Ministro del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora, che è ancora molto influente in Rai. Il presentatore di La Vita in Diretta sembra quindi avere le spalle coperte. Nonostante questo, nell'ultima puntata della sua trasmissione ha ringraziato la collega di Rai 3 e Chi l'ha visto per il lavoro svolto con tenacia e costanza. Che abbia così voluto tendere la mano alla Sciarelli?

L’articolo Matano ci ricasca e finisce nei Guai, Lite furiosa con la Sciarelli. Lei vuole la sua testa dai vertici Rai: “Ecco cosa mi ha fatto” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.