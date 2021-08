Matano esce allo scoperto e pubblica la foto con la persona più importante per lui: “Finalmente insieme”. Fan in delirio

Tra i vari vip della televisione italiana, Alberto Matano è probabilmente quello che sta facendo le vacanze più tradizionali. Nessuna gita nei posti inflazionati come la costa azzurra, il nord della Sardegna o le Baleari, nessuno yatch o albergo di lusso, ma solo casa, spiaggia e mare nella sua terra, la Calabria, luogo di rara bellezza paesaggistica, dotato di spiagge e mare meravigliosi.

Al ritorno nelle terre natie, Alberto Matano aggiunge anche il ricongiungimento alla famiglia ed ai propri cari. Insomma una vacanza che è più un ricongiungimento con le proprie radici, un modo per rinnovare quel legame con le origini che permette di ricollegarsi con il proprio io ma anche di rigenerarsi e rilassarsi come mai prima. ( continua dopo la foto)

Alberto Matano, la foto di famiglia sorprende e commuove tutti

La scelta di passare le vacanze estive in un luogo in cui si ritorna alle origini, lontano dal personaggio televisivo che è diventato e dunque maggiormente vicino all’uomo che da quelle parti si è creato, è abbastanza indicativo sulla personalità del conduttore Rai. Matano non è interessato alle vacanze di lusso, alla vita da vip e alla visibilità fine a sé stessa, preferisce vivere nella normalità e stare a contatto con quelle persone che di certo lo apprezzano e lo stimano per ciò che realmente è e non per ciò che appare in tv.

La semplicità di una simile vacanza è ciò che davvero serve per ricaricarsi, stare in totale tranquillità e poter ripartire a settembre con energie nuove. Gli scatti vacanzieri comunicano questo desiderio di abbracciare la natura e la famiglia, con foto che mostrano un bagno in mare all’alba o un tramonto passato nella natura. L’ultimo post ci mostra Alberto Matano insieme ai propri nipoti, una foto tenera che commuove tutti e che dimostra l’attaccamento del conduttore alla famiglia.

Alberto Matano felice per l’incontro con i genitori: “Dopo tutti questi mesi mi sembra un sogno”

Ma non solo i nipotini. Alberto Matano ha finalmente potuto rivedere coloro che per lui sono le persone più importanti, i suoi genitori che ha potuto rivedere dopo diversi mesi. Il conduttore de La vita in diretta è come abbiamo detto di Catanzaro ma vive a Roma, dunque non ha avuto la possibilità di vedere sua mamma e suo papà per lungo tempo, essendo loro residenti in Calabria. E nel tardo pomeriggio di oggi ha postato su instagram la foto scattata con loro, scrivendo come stato: “Riuniti! Dopo tutti questi mesi mi sembra un sogno”.

