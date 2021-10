Matano in lacrime, la confessione choc su Lorella Cuccarini : “Vi svelo Cosa c’è stato con lei. Una magia. E perché tutto è finito”

Un anno fa il gelido addio di Lorella Cuccarini con tanto di letterina al vetriolo, eppure Alberto Matano non porta rancore. Recentemente il conduttore de La Vita In Diretta ha reso omaggio a Carla Fracci e nel farlo ha ricordato anche l’incontro tra l’etoile e Lorella. “La ricordiamo tutti con affetto. Vi posso raccontare la magia che c’è stata l’anno scorso in studio quando Lorella Cuccarini che era qui con me l’ha incontrata. Non solo l’emozione sua personale – immaginate per Lorella cosa potesse significare quell’incontro – ma anche l’emozione di tutti noi perché arrivava questa regina”. Che dire, il solito signore!

È passato più di un anno dal divorzio professionale tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini, concluso a colpi di pesanti dichiarazioni successive al congedo da ‘La Vita in Diretta’ della ballerina che per un anno ha affiancato il giornalista come conduttrice. Da allora tra i due è calato il gelo e le strade professionali si sono divise (lui è rimasto solo al timone del programma di Rai1, lei è passata a Mediaset con il ruolo di prof del talent ‘Amici’), ma un accenno all’esperienza che è stata, il conduttore Rai lo ha palesato senza alcun ripensamento in occasione del ricordo della grande Carla Fracci.

“Posso raccontare la magia che c’è stata l’anno scorso in questo studio quando Lorella Cuccarini, che era qui con me, l’ha incontrata. Non solo l’emozione sua personale, immaginate per Lorella questo incontro, ma l’emozione di tutti noi, tutte le maestranze, tutti i tecnici perché arrivava questa regina, Carla Fracci”, ha affermato Matano con le lacrime agli occhi, introducendo una clip dell’intervista realizzata dalla ex collega alla étoile, scomparsa ieri all’età di 84 anni. Un gesto inatteso quello del conduttore che, esattamente un anno fa, venne attaccato duramente da Lorella Cuccarini autrice di una mail che fece molto discutere.

Una volta ufficializzato l’addio a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini inviò una mail ai collaboratori della trasmissione di Rai1 per congedarsi, ma anche per esprimere il proprio rammarico verso un collega tacciato di maschilismo. Il riferimento era per Matano con cui a dir poco gelido fu l’ultimo saluto di fronte alle telecamere nella puntata conclusiva di stagione.

La lettera di Lorella Cuccarini

“C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone (…) ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni.

Cari compagni di viaggio, è arrivato il momento dei saluti, ma prima vorrei condividere con voi ciò che questa avventura ha rappresentato per me. È stata la mia prima volta in un programma quotidiano così complesso. Di programmi televisivi ne ho fatti tanti, ma una ‘macchina infernale’ come quella di VID non l’avevo mai guidata. La prima volta (e speriamo l’unica) in cui abbiamo dovuto convivere con il dramma di una pandemia devastante. A proposito, grazie per il vostro coraggio.

La professionalità la diamo per scontata, il coraggio no… Malgrado tutto, mi ritengo fortunata per due motivi: perché in questi mesi ho avuto il privilegio di poter fare vero Servizio Pubblico e perché, in tutta la mia vita, ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni. Niente al confronto di molte donne che hanno sperimentato questa realtà fin da subito senza avere neppure la forza di opporsi o di parlarne. Malgrado tutto però è stato bello condividere questi mesi con voi. Non so dove, non so quando, magari ci ritroveremo… Grazie di cuore a tutte le anime belle che ho incontrato”.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Matano in lacrime, la confessione choc su Lorella Cuccarini : “Vi svelo Cosa c’è stato con lei. Una magia. E perché tutto è finito” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.