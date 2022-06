matano-mostra-le-foto-del-suo-futuro-marito:-ecco-riccardo.-guarda

Il nome, Riccardo, lo aveva rivelato giorni fa, dopo anni vissuti in riservatezza. Ma le foto del compagno di Alberto Matano non erano mai uscite pubblicamente su un giornale: il motivo è da ricercare nella riservatezza che il giornalista ha sempre tenuto sul suo privato. Riservatezza che viene sciolta oggi, ad un passo dalle nozze, con il conduttore che, evidentemente, acconsente alla pubblicazione di alcuni scatti col fidanzato. E’ il loro ultimo weekend da “non sposati”: le nozze saranno celebrate a fine giugno.

Eccoli Alberto e Riccardo, finalmente alla luce del sole, mentre passeggiano sotto il caldo cocente della Capitale per raggiungere alcuni amici. I due escono da una Mini Cooper chiacchierando. Elegantissimo Riccardo in camicia azzurra e pantaloncini di tela bianca, che sorride ai flash dei paparazzi, forse perché solo ora riesce a sentirsi a proprio agio con i riflettori puntati. Al suo fianco Alberto indossa un cappellino con visiera e un paio di occhiali da sole, con l’evidente obiettivo di camuffarsi tra la folla, scopo principe di ogni personaggio dello spettacolo che vuole godersi un po’ di intimità.

Matano: “Un anno importante per la mia vita”

“Vi voglio dire grazie perché non ci avete mai lasciato soli, vi ho sentiti al mio fianco anche in questo anno così importante per la mia vita. L’amore vince sempre”, ha detto Matano venerdì, nel salutare il pubblico della Vita in Diretta nel corso dell’ultima puntata. Un anno importante, sì, perché è stato quello del coming out. E perché sarà quello delle nozze.

Come sarà il matrimonio

Tutto pronto per il matrimonio, di cui appunto cominciano a trapelare alcuni dettagli. Il rito sarà celebrato a Labico, nella tenuta Colonna (dove si sposarono anche Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, ndr), locale che si trova alle porte di Roma, in campagna. Ad officiare sarà Mara Venier, collega ed amica storia di Alberto, a cui per la prima volta il 49enne confidò di essere innamorato, senza però rivelare l'identità della sua "dolce metà". Oggi le prime foto di coppia.

Le foto

