Matão retoma mutirão contra dengue nesta sexta-feira; Leme inicia ação para combater doença

Cronogramas de bairros atendidos e horários podem ser consultados nos sites das prefeituras. O mosquito africano Aedes aegypti é o transmissor da dengue, ou melhor, a fêmea do mosquito

Freepik

A Prefeitura de Matão (SP) retoma, nesta sexta-feira (3), o mutirão contra os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e outras doenças.

A primeira ação de 2023 é realizada no bairro Nova Cidade até as 15h. No sábado (4), o mutirão continua das 8h30 às 13h.

Em 2022, o município registrou mais de dois mil casos da dengue e duas mortes decorrentes da doença. Ao longo dos mutirões, a Vigilância Sanitária retirou cerca de cinco toneladas de materiais com risco de proliferação de mosquitos.

Agente da Vigilância Sanitária de Matão

Reprodução/EPTV

De acordo com a agente da Vigilância Sanitária de Matão, Jhonatas Custódio, os moradores devem se atentar a outros espaços que podem acumular água, e não somente a garrafas, latas ou vasos.

”Precisamos tomar cuidado também com peças de sucata de veículos, pneus e até mesmo caixas de isopor. Precisamos nos atentar a tudo que acumula água e não nos esquecermos de que a dengue se prolifera em locais com água parada”, aponta.

Para a proliferação das larvas e dos mosquitos, são necessários cinco dias de água parada. ”Com as chuvas excessivas, há uma maior criação de larvas”.

Para ajudar na ação contra a doença, a população pode separar os materiais que serão descartados e deixá-los na calçada.

Leme e Matão realizam mutirão contra dengue

Caso o morador não consiga, os agentes, durante a vistoria, farão esse descarte. Os materiais arrecadados são destinados ao ecoponto do município.

Ao longo da semana, a prefeitura divulgará o cronograma com os novos bairros e horários do mutirão.

Outros municípios

Durante mutirão, agentes recolhem materiais que apresentem risco de proliferação de mosquitos

Reprodução/EPTV

Em Leme (SP), o mutirão contra a dengue tem início nesta nesta sexta (3). A ação contempla o bairro Alto da Glória e ocorre das 8h às 12h.

Os agentes vão recolher também materiais que não estão sendo usados e que apresentem algum risco de proliferação de mosquitos.

Os mutirões sanitários vão ocorrer às quintas e sextas-feiras. A cada semana, a ação será realizada em um bairro diferente. O cronograma pode ser consultado no site da prefeitura.

