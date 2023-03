maternidade-recebe-aval-de-campinas-para-reabrir-10-leitos-de-uti-neonatal

Secretaria de Saúde aprova plano para retomada de parte dos leitos interditados em fevereiro. Autorização será publicada no Diário Oficial desta quarta (8). Área da Maternidade de Campinas

Jonatan Morel / EPTV

A Maternidade de Campinas recebeu nesta terça-feira (7) aval da Secretaria Municipal de Saúde para reabrir 10 dos 20 leitos de UTI Neonatal interditados desde 16 de fevereiro por déficit de profissionais da saúde. A decisão será publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (8) – veja nota na íntegra abaixo.

A autorização ocorre após o hospital apresentar um plano de trabalho que atenda requisitos minímos para funcionamento da estrutura. Agora, hospital e secretaria mantém tratativas para reabrir os outros 10 leitos futuramente.

Dias antes da interdição, a Maternidade notificou um surto de diarreia na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), e bebês acometidos morreram – a causa dos óbitos ainda está em investigação.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apura as mortes, irregularidades apontadas pela administração, e quais ações foram realizadas pela prefeitura e estado neste caso.

Mais leitos na PUC

Campinas também analisa ampliar o financiamento dos leitos de neonatologia no Hospital da PUC, que já é conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atualmente atende com 12 leitos de UTI neonatal.

Segundo a Secretaria, o assunto ainda depende de análises e trâmites administrativos.

O que diz a prefeitura?

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a desinterdição de 10 leitos na Maternidade e destaca que continua a negociar a ampliação da estrutura no Hospital PUC-Campinas. Veja:

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) deferiu, no início da noite desta terça-feira, 7 de março, a desinterdição de 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal na Maternidade de Campinas, com a equipe completa, de acordo com a RDC 07/2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de UTI e dá outras providências.

Com a retomada dos 10 leitos, ficam mantidos os parâmetros necessários para o Município de Campinas no atendimento de UTI neonatal. A proposta para operacionalização do funcionamento com os 30 leitos prevê a reorganização da escala de profissionais da Maternidade, cumprindo todos os pré-requisitos da legislação necessários.

A Maternidade de Campinas está autorizada a disponibilizar os leitos a partir de hoje.

A decisão sobre a desinterdição dos leitos será publicada no Diário Oficial do Município amanhã.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Saúde continua com as negociações para ampliação dos leitos de neonatologia no hospital da PUC.”

Área do Hospital Maternidade de Campinas

Patrícia Teixeira/g1

Vito Califano