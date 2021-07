matilda-de-angelis-ha-sofferto-di-disturbi-alimentari-“le-cause-erano-legate-all’infanzia”

Matilda De Angelis è una delle attrici più acclamate del cinema e della televisione italiana, seppur giovanissima è riuscita a conquistare riconoscimenti importanti e, intanto, ha iniziato ad essere seguitissima anche sui social, dove conta più di mezzo milione di followers. In un’intervista rilasciata al settimanale F, però, l’attrice ha raccontato che la sicurezza dimostrata in scena, non sempre è riuscita a riscontrarla anche nel suo privato: da ragazza, infatti, ha sofferto di disturbi alimentari e anche un problema più recente come l’acne, le ha procurato qualche turbamento.

I disturbi alimentari da adolescente

Al settimanale, Matilda De Angelis racconta come ha affrontato i disturbi alimentari in cui è incappata in età adolescenziale, pur non riscontrando mai i margini di una vera e propria patologia, come lei stessa ha dichiarato: “Una vera e propria malattia, l’ho riconosciuta in alcune mie amiche ma non in me“. Eppure, a soli 19 anni, è arrivata a perdere anche nove chili, a causa di sofferenze tali che l’avevano portata a chiudersi in se stessa, come racconta parlando di quel periodo piuttosto difficile della sua vita: “Le cause dei miei disturbi erano familiari, cose vissute nell’infanzia e di cui sul momento magari non ti rendi nemmeno conto ma intanto un vermicello si accovaccia in un punto del tuo cuore, della tua anima, e quando sei più fragile inizia a rosicchiare”.

Il rapporto con l’acne

Di recente, poi, l’attrice romagnola ha parlato apertamente sui social del rapporto che ha con il suo aspetto fisico, mostrandosi anche con il volto segnato dall’acne. Nell’intervista rilasciata al settimanale, però, ha rivelato di essere riuscita a trovare un rimedio efficace per questa problematica con la quale lottava da diverso tempo. Lo stress ha inciso particolarmente “sull’aggravarsi” delle sue condizioni, ma allentando la tensione e seguendo delle terapie mirate è riuscita a stemperare gli effetti evidenti sul suo volto, nonostante abbia imparato con il tempo e grazie anche al suo lavoro che l’opinione altrui non poteva più essere determinate come lo era stata in passato.