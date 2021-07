matilda-de-angelis,-l’incubo-che-ha-segnato-la-sua-vita.-il-racconto-commovente

L’interprete bolognese si è confessata, riguardo ad alcuni disagi che ha dovuto affrontare in un recente passato.

Matilda De Angelis, attrice e cantante (Instagram)

Matilda De Angelis è un’attrice e cantante che ha iniziato piuttosto presto la sua carriera cinematografica. Viene scritturata, quindi, per Veloce come il vento, e da quel momento, non si è più fermata e a continuato a recitare in varie pellicole, anche straniere.

Così, riesce a guadagnarsi vari riconoscimenti tra cui, nel 2017, come miglior attrice protagonista al David di Donatello. Dopo aver preso parte alla registrazione di videoclip, quest’anno è diventata co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e Fiorello.

Insomma, per il momento ha ottenuto dei buoni traguardi e pare che le cose vadano bene. Ma, in realtà, non sempre ha avuto la tranquillità e la salute di cui gode oggi. In passato, infatti, aveva due disturbi in particolare che le avevano fastidi e qualche inestetismo.

Matilda, infatti, ha dichiarato al settimanale F che, fino a poco tempo fa, aveva dei problemi che però è riuscita a lasciarsi alle spalle grazie a impegno e determinazione. Per esempio, la 25enne è stata definitiva spesso anoressica, data la sua magrezza eccessiva.

L’attrice ha combattuto contro due disturbi importanti

Lei, però, ha affermato che, per la precisione, non le è mai stata diagnostica questa malattia. Era un peso che non aveva che fare con il disturbo sopracitato.

Matilda mostra l’acne sui social (Instagram)

Queste le sue parole:

“Le cause dei miei disturbi erano familiari, cose vissute nell’infanzia e di cui sul momento magari non ti rendi nemmeno conto ma intanto un vermicello si accovaccia in un punto del tuo cuore, della tua anima, e quando sei più fragile inizia a rosicchiare”.

Matilda, quindi, ha avuto un aiuto importante sia dall’analisi che dalla recitazione che per lei è stata una sorta di catarsi. Tuttavia, come si è visto anche dal suo profilo Instagram, l’attrice ha dovuto anche fare i conti con l’acne che, secondo quanto riportato dalla stessa, era principalmente causato dallo stress.

Ma anche questo disturbo, per fortuna, ha trovato una soluzione. La De Angelis, infatti, per guarire completamente, è ricorsa all’elettrolisi.

LEGGI ANCHE –> Matilda De Angelis, il retroscena su Sanremo: mi hanno convinta

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, come nei film: la proposta più bella mai ricevuta

Comunque sia, prima dell’intervento, l’artista bolognese aveva postato una sua foto sui social dove si notavano i brufoli in modo evidente. Il gesto però è voluto essere un modo per dire alle donne di non vergognarsi dell’imperfezione. Ha poi aggiunto: