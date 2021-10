Matilde Brandi frecciata al veleno a Lorella Cuccarini: “Tra la Cuccarini e Heather Parisi preferisco la Parisi perché …”

Matilde Brandi, bravissima ballerina e mamma di due gemelle l’anno scorso, dopo la partecipazione al Grande fratello vip si è separata dal marito soffrendo parecchio. Oggi, a distanza di tempo, pare sia tornata serena e spesso va ospite nella trasmissione condotta da Bianca Guaccero su Rai 2 “Detto fatto”.

Ieri, durante la puntata, ha lanciato una frecciatina velenosa a Lorella Cuccarini.

Vediamo cosa ha detto.

Matilde Brandi al veleno contro Lorella Cuccarini

Ieri, come capita spesso, Matilde Brandi era ospite a Detto fatto nello spazio dedicato al gossip condotto da Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian.

L’argomento era il musical, la danza e le commedie musicali e, inevitabilmente, Jonathan ha chiesto alla Brandi chi preferisse tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi.

Matilde Brandi, effettivamente un po’ in imbarazzo, ha detto: “Oddio no dai, a questa domanda non posso rispondere. Vabbè, non me ne voglia Lorella ma credo che la tecnica di Heather non ce l’ha nessuna neanche io, quindi preferisco Heather Parisi. Tra le due scelgo lei. Nessuno ha la tecnica di Heather Parisi”.

Matilde Brandi aveva parlato di Heather Parisi e di Lorella Cuccarini già nella casa del grande fratello vip

Durante la sua permanenza nella casa, al GF Vip 5 Matilde Brandi aveva già parlato di Lorella Cuccarini e di Heather Parisi, un po’ paragonandole e aveva detto così senza freni: “Comunque io con lei ho lavorato a Buona Domenica. Mi ricordo benissimo che mangiava soltanto riso in bianco. In pratica aveva una tata che le portava sempre questo riso in bianco in una ciotola. Se la vogliamo dire tutta Heather era il talento vero, quello puro, infatti ballava meglio di Lorella. Su questo proprio non ci piove. Però Lorella Cuccarini aveva la sua sensualità. Heather faceva dei balletti che ancora adesso li vedo e rimango a bocca aperta, faceva delle cose di una tecnica, cose difficilissime. Brava la Parisi, bravissima. Lorella Cuccarini è più inquadrata, Heather invece è sempre stata il bel talento”.

Nella stessa serata in cui la Brandi aveva parlato della Cuccarini, era intervenuta Maria Teresa Ruta che aveva attaccato la Cuccarini dicendo: “Non ne è uscita bene con quella lettera ad Alberto Matano. Comunque, è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”.