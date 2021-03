matilde-gioli,-confessione-su-‘doc-nelle-tue-mani-2’:-“un-sogno-ma-strano”

In ‘Doc Nelle tue Mani 2’ Matilde Gioli continuerà ad essere protagonista accanto a Luca Argentero. E lei svela un suo segreto.

Doc Nelle tue Mani 2 è prossimo all’inizio delle riprese. Si spera che la pandemia in atto non provochi dei rallentamenti per quanto riguarda l’attività da svolgere sul set. Se lo augurano tutti, dal pubblico che ha apprezzato moltissimo la prima stagione della fiction Rai ad ambientazione medica fino agli stessi membri del cast. Al fianco di Luca Argentero si è distinta in particolare Matilde Gioli, che nel corso di una intervista rilasciata a ‘L’Officiel’ non ha risparmiato di rivelare qualche curiosità. Lei ritiene in particolare che la sua partecipazione a ‘Doc Nelle tue Mani 2 ed anche alla prima stagione non sia avvenuta per caso.

“In realtà ho sempre sognato di fare il medico, quindi in un certo senso posso dire di esserci riuscita”, racconta l’attrice. La quale dice di avere anche svolto un tirocinio in ospedale. Di conseguenza sa come comportarsi e come gestire delle situazioni di primo soccorso. “Ma è stato molto strano calarmi in questa realtà e prestare il mio volto ad una dottoressa”. In ‘Doc Nelle tue Mani 2’ la milanese classe 1989 veste i panni della dottoressa Giulia Giordano. Lei in ospedale spera effettivamente di andarci, un giorno, e per un bel motivo. Infatti la ragazza, a 31 anni, si sente pronta a diventare madre.

Doc Nelle tue Mani 2, Matilde Gioli con Argentero anche in un altro progetto

Il sodalizio artistico con Luca Argentero intanto non si limiterà a questa fiction. Infatti i due hanno in programma, tra i loro eventi futuri, di recitare insieme anche ne ‘L’Amor Fuggente’, una produzione il cui titolo è provvisorio e che metterà in risalto la loro complementarità davanti alla cinepresa. La Gioli ne ha di esperienze fatte alle proprie spalle, e tutte molto riuscite. Vanta già tredici film in cui ha recitato per il cinema oltre a cinque serie tv.

Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto in ‘Il Capitale Umano’ di Paolo Virzì, nel 2014. Nello stesso anno è stata diretta da Francesca Comencini in un episodio di ‘Gomorra’, la serie cult di Sky. E nel 2018 è comparsa in ‘Nel silenzio di mille parole’, videoclip dell’omonimo brano cantato da Enrico Nigiotti.

