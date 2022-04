matilde-gioli-lascia-tutti-senza-parole:-“sono-innamorata-di-alessandro-ma-…”

Bella, simpatica e considerata una delle attrici più amate del momento. Di chi stiamo parlando? Della bellissima Matilde Gioli protagonista di una fiction Rai di grande successo ovvero Doc-Nelle tue mani. Proprio l’attrice si è recentemente espressa parlando del grande amore per il compagno Alessandro e rivelando allo stesso tempo qual è la sua più grande paura. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Il ricordo del padre prematuramente scomparso

Matilde Gioli è una delle attrici più amate e rinomate del momento. Numerose le pellicole in cui è presente e proprio lo scorso 7 aprile è uscito al cinema il suo nuovo film intitolato Bla Bla Baby in cui recita al fianco di Alessandro Preziosi. L’attrice si è recentemente raccontata in una lunga intervista nel corso della quale ha parlato della sua famiglia, e quindi dei genitori, ma anche del compagno Alessandro. E proprio a proposito del padre ha rivelato “Se n’è andato dieci anni fa, non riesco a non pensare a lui come l’uomo che mi ha amato di più. Anzi, che sapeva amare di più: sua moglie, i suoi figli, gli amici”. La Gioli ha raccontato che quando la madre lo ha incontrato aveva appena 22 anni e viveva a New York dove era fidanzata con un americano. Ma nonostante ciò dopo sei mesi sono convolati a nozze e un anno dopo è nato il primo figlio. Purtroppo però all’età di 55 anni il padre dell’attrice è prematuramente scomparso a causa di un tumore. L’attrice ha raccontato di ricordare molte cose di lui e ha rivelato di sentire molto la sua mancanza, di sentire la mancanza della sua voce. E ha poi proseguito “Mi manca chiamarlo. Ogni tanto, quando sono sola davanti a una cosa che mi emoziona, lo faccio: “Papààà!”. Vorrei raccontargli cosa sono diventata, chi sono oggi. Dirgli che sono innamorata”.

Il grande amore per il compagno Alessandro

Come da lei stessa affermato ecco che Matilde Gioli è molto innamorata del fidanzato Alessandro Marcucci che di professione fa l’istruttore di equitazione. “Alessandro è il grande amore della mia vita”, queste le parole espresse dall’attrice che ha rivelato di avere avuto altre storie prima di lui ma nessuno è riuscito a coinvolgerla come Alessandro. Ed infatti proprio con lui si sente pronta a creare una famiglia e avere un bambino. “È il mio migliore amico, la mia guida, mi fa ridere da pazzi, adoro l’odore della sua pelle. E sa rassicurarmi quando cado nelle mie paranoie, in certe paure che non riesco a dominare“, queste le sue parole.

La grande paura di Matilde Gioli

L’attrice non ha avuto alcun timore di rivelare qual è la sua più grande paura ovvero “essere tradita“. Una paura che nasce dalla consapevolezza che tutti possono tradire. Ed è stato a questo punto che l’attrice ha rivelato di essere stata lei stessa una volta a tradire il suo partner e di essere poi rimasta per molto tempo da sola. L’attrice a tal proposito ha poi rivelato “Ho seguito una terapia, mi serviva aiuto per accedere agli angoli bui, alla mia rabbia nascosta, ai sensi di colpa che non rivelo a nessuno”.