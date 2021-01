Matilde Gioli pubblica una foto della sua tesi: in cosa è laureata l’attrice di Doc

E’ la dottoressa Giulia Giordano nella serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”, ma prima di diventare una famosa attrice di talento Matilde Gioli aveva altri progetti di vita.

La bellissima Matilde Gioli, ultimamente nota al pubblico per aver interpretato la dottoressa Giulia Giordano nella fortunata serie televisiva della Rai “Doc – Nelle tue mani“, ha una lunga carriera cinematografica alle spalle, ma anche progetti di vita che includono una laurea e obiettivi diversi dalla recitazione.

Nata a Milano nel settembre del 1989, il suo vero nome è Matilde Lojacono. E’ diventata famosa grazie alla partecipazione al film di Paolo Virzì “Il capitale umano” grazie al quale, nonostante si trattasse ancora di un esordio nel settore, ha vinto diversi premi e riconoscimenti come il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d’Argento 2014 e il Premio Alida Valli al Bari International Film Festival.

Sul piccolo schermo esordisce recitando in un episodio di Gomorra – La serie e poi il ritorno al cinema con film come Blue Kids, opera prima di Andrea Tagliaferri. A gennaio 2016 riceve il Premio Afrodite come miglior attrice emergente e successivamente viene scelta come valletta per il remake dello storico programma Rischiattutto condotto da Fabio Fazio. Da allora il suo volto non ha più abbandonato le case degli italiani fino al successo della serie Doc.

In cosa è laureata Matilde Gioli?

L’attrice di Doc, però, condivide con i suoi follower su Instagram la copertine della sua tesi di laurea, per celebrare il decimo anniversario dell’evento. Formazione classica per lei, che prima si è diplomata al Liceo Classico Cesare Beccaria, ha proseguito gli studi in filosofia presso l’Università statale di Milano. Nonostante volesse seguire il mestiere del padre medico, ha scelto la carriera cinematografica utilizzando come nome d’arte il cognome della madre.

