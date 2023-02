Matinê e desfile de blocos nas ruas são atrações de Guararema para o carnaval

Quem gosta de brincar o carnaval na rua vai encontrar uma programação recheada nos quatro dias de folia. Vila de Luís Carlos vai receber crianças e pais que querem brincar com animação e segurança. Carnaval de Luís Carlos, em Guararema

Fernanda Lourenço/G1

Guararema promete um carnaval animado para os moradores e turistas. A Vila de Luís Carlos vai receber as crianças com matinês de sábado (18) até terça-feira (21). Já os desfiles dos blocos vão ocupar as ruas da região central de Guararema.

A Prefeitura ressalta que o objetivo do evento é que haja a confraternização de pessoas e apresentação dos blocos em segurança e harmonia.

Neste ano, a Prefeitura de Guararema estabeleceu medidas para o carnaval de rua. Como por exemplo, na Vila de Luís Carlos e nas ruas da região central do município, o fluxo de veículos estará fechado durante os eventos para melhor receber os foliões e o bloco.

Além disso, a circulação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas envasadas em recipientes ou copo de vidro está vedada. Já em relação às caixinhas de som e equipamentos sonoros não autorizados também serão proibidos.

Veja a programação completa do carnaval de Guararema

18 de fevereiro

14h às 17h – matinê das crianças na Vila de Luís Carlos

14h às 20h – cortejo do bloco Arueira no Parque professora Deoclésia Almeida de Mello

19 de fevereiro

14h às 17h – matinê das crianças na Vila de Luís Carlos

14h às 20h – cortejo do bloco Conde de Matutoia no Parque professora Deoclésia Almeida de Mello

20 de fevereiro

14h às 17h – matinê das crianças na Vila de Luís Carlos

14h às 20h – cortejo do bloco Nóis sofre mas Nóis Goza no Parque professora Deoclésia Almeida de Mello

21 de fevereiro

14h às 17h – matinê das crianças na Vila de Luís Carlos

14h às 20h – cortejo do bloco do Cride no Parque professora Deoclésia Almeida de Mello

Assista a mais notícias

Vittorio Rienzo