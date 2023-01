Mato alto invade calçada em Araraquara e preocupa moradores

Moradores evitam calçada, mas se arriscam na rua que agora está mais movimentada com a interdição da Avenida 36. Prefeitura diz que o terreno é particular e já notificou e multou o dono. Mato alto em calçada de bairro de Araraquara quase cobre moradores



Uma calçada do Residencial Lupo, em Araraquara (SP), está tomada pelo mato alto de um terreno, gerando transtornos para os moradores que passam pelo local. Eles pedem providências na Rua Doutor Giusepe Aufieiro Sobrinho, que está com movimento maior de veículos após a interdição da Avenida 36 onde se abriu uma cratera.

A prefeitura informou que o terreno é particular e já notificou e multou o dono. (veja abaixo o posicionamento completo).

Matagal

A calçada, construída em setembro de 2022, virou um matagal e em alguns trechos quase cobre quem se arrisca passar. “Existem protocolos em aberto em relação à zeladoria do bairro e dessa rua e não tem retorno nenhum da prefeitura”, disse o analista digital Alex Almeida.

“Eu levo meus filhos para a escola e usava essa calçada. O maior problema é não poder passar por essa calçada, o mato molhado, bicho peçonhento”, disse.

O problema de mato alto é recorrente em outros pontos do bairro. O autônomo José Souza fica impressionado com tanto matp. “Cobre de mato e você não vê. Depois você pisa em cima de uma cobra, tem escorpião, rato”, disse.

O aposentado Luiz Oliveira caminha todo dia de manhã, mas tenta não passar pelo matagal até mesmo porque já se deparou com uma cobra saindo da calçada. “Esse mato ai é espinho e a gente bater a mão já tem que ir ao pronto-socorro”, afirmou.

Muitas vezes a alternativa é andar pela rua, mas o risco é grande já que o movimento de veículos aumentou nas últimas semanas. A via se tornou uma rota alternativa por conta da cratera que se abriu na Avenida 36, após uma chuva forte em dezembro. Um carro caiu no local e 6 pessoas da mesma família morreram.

Além dos riscos para os pedestres, a rua está ficando cada dia mais esburacada, o que deve se agravar até que as obras da avenida 36 sejam finalizadas.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura informou que o terreno é particular e o dono já foi notificado e multado em mais de uma oportunidade, por falta de limpeza e de manutenção da calçada.

Reforçou que neste mês todos os donos de terrenos que apresentam problemas foram notificados novamente por meio do carnê do IPTU.

Caso a limpeza não seja feita no prazo de 30 dias, os fiscais do setor irão verificar o local e o proprietário poderá ser multado novamente. Sobre os buracos, uma equipe vai ao local para encaixar no cronograma de manutenção.

valipomponi