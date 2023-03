Matrículas na UnB começam nesta quarta-feira (1º)

Prazo vai até próxima segunda (6). Aulas do primeiro semestre de 2023 começam em 28 de março. Aula em anfiteatro da Universidade de Brasília (UnB), em imagem de arquivo

Isa Lima/UnB

Começam nesta quarta-feira (1º) as matrículas para a Universidade de Brasília (UnB). O prazo vai até a próxima segunda (6), e o início das aulas do primeiro semestre de 2023 está marcado para o dia 28 de março.

Alunos que ainda não estudam na UnB não precisam passar pelo processo, a matrícula dos calouros é feita automaticamente no primeiro semestre do estudante.

“Assim, estão garantidas aos calouros as vagas nas disciplinas que compõem o semestre inicial de sua jornada acadêmica”, diz a Universidade de Brasília.

Como fazer a matrícula na UnB?

Alunos que já cursam a UnB devem acessar a plataforma Sigaa

Fazer o login, com usuário e senha

Depois, clicar na aba “ensino” e escolher a opção “matrícula online”

Ao acessar esta página, o estudante poderá ver as turmas abertas, os horários das aulas e também se a disciplina é obrigatória ou optativa para o curso. A UnB também chama a atenção para que os universitários acessem o calendário do aluno para que programem a jornada de estudos.

