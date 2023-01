Matrículas para a rede municipal de ensino começam nesta quarta em São Francisco de Itabapoana, no RJ

Vagas são para crianças até o 9° ano ensino fundamental e para o Ensino de Jovens e Adultos. Começa nesta quarta-feira (1º) o período de matrículas da rede municipal de ensino de São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro.

De acordo com o município, as vagas disponíveis são para crianças desde a Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental e para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Desta vez, os alunos do EJA terão quatro polos para realizar a matrícula: no Centro, Floresta, Travessão de Barra e Praça João Pessoa.

Para as crianças, o responsável legal pelo aluno deve procurar a unidade mais próxima de casa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com os seguintes documentos:

Certidão de nascimento

Cartão de vacina

CPF

Identidade

Comprovante de residência

Comprovante do Tipo sanguíneo

CPF e identidade do responsável

Foto 3×4

Declaração de transferência ou histórico escolar

Laudo médico para os alunos com necessidades especiais

Vittorio Rienzo