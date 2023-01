Matrículas para novatos nas escolas municipais de Campina Grande encerram nesta terça (31)

Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 8,2 mil vagas destinadas apenas para os novatos em escolas e creches do município. Escola da rede municipal em Campina Grande

Codecom PMCG/Divulgação

As matrículas para alunos novatos nas escolas municipais de Campina Grande encerram nesta terça-feira (31). Veja, abaixo, quais são os documentos para a realização da matrícula.

Para fazer a matrícula, os pais, responsáveis legais ou o próprio estudante, no caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), devem procurar a unidade de ensino com toda a documentação necessária para efetivar a matrícula.

Ao todo, estão sendo ofertadas 8.279 vagas destinadas apenas para os novatos. São 6.718 direcionadas ao ensino fundamental I e II e ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA), e 1.561 disponibilizadas para o ensino infantil.

O ano letivo de 2023 deve começar em 13 de fevereiro.

Veja os documentos necessários para a matrícula:

Cópia da Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento;

Carteira de vacinação ou Atestado atualizado;

2 fotos 3×4;

Cópia de comprovante de Guarda ou Tutela (se for o caso);

Cópia do comprovante de residência;

Cartão SUS;

Cartão Saúde de Verdade;

Cartão Auxílio Brasil;

Número do NIS do estudante;

CPF e Identidade do estudante;

Cópia do laudo médico para estudantes com deficiência referente à Classificação Internacional de Doença (CID).

Vídeos mais assistidos do g1 Paraíba

valipomponi