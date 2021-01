La sesta edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia debutterà martedì 19 gennaio su Discovery+, la nuova piattaforma pay del Gruppo Discovery che ha ormai iniziato le sue ‘trasmissioni’ regolari per gli abbonati. A poche settimane dalla fine della discussa – e per molti versi appassionante – edizione 2020, MAPV è pronta a schierare sei nuovi singles per la formazione di tre nuove coppie che si conosceranno direttamente all’altare e cercheranno di capire se sono fatti l’uno per l’altra nelle successive 4/5 settimane.

Dopo aver superato con successo la prova organizzativa e produttiva dovuta al Covid-19, Matrimonio a Prima Vista Italia ha evidentemente ottimizzato il proprio piano di produzione, realizzando due edizioni a stretto giro: viene il ‘sospetto’ che le tre nuove coppie siano frutto dello stesso casting da cui sono venuti fuori Giorgia e Luca (che ci hanno fatto sognare), Gianluca e Sitara (che ci hanno fatto stupire), Nicole e Andrea (che ci hanno fatto talvolta innervosire), ma in fondo non ci sarebbe nulla di male: si tratterebbe di ottimizzazione delle risorse in tempi di pandemia.

Se a questo aggiungiamo il post-docureality, l’edizione si è rivelata una delle più ‘spicy’ della sua storia: la relazione tra Sitara e Andrea dopo la separazione e quella tra Nicole Soria e Marco Rompietti, già marito altrui nell’edizione 2019, ha dato un ulteriore brivido ai telespettatori. Peccato che sia Sitara e Andrea sia Marco e Nicole si siano lasciati come riporta il ben informato Blogo Tv. Ora è tempo di nuove coppie, quindi, e le conosceremo dal 19 gennaio: a sceglierle l’ormai consolidato gruppo di esperti di Matrimonio a prima vista formato dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

E sembra che nella ‘nuova’ formula, inaugurata col passaggio a Discovery, il ruolo degli esperti abbia finalmente trovato una misura, sia nei ‘meriti’ scientifici che nella gestione delle relazioni: vedremo se questo si confermerà anche in questa nuova edizione. Secondo il sito specializzato Davide Maggio, Discovery Channel che ha già annunciato la nuova edizione di Matrimonio a prima vista sul suo portale ha svelato che si starebbe lavorando alla sesta edizione con alcune novità importanti e interessanti. Il programma sarà inizialmente trasmesso sulla piattaforma Discovery+ che prenderà il posto di Dplay+. Non è escluso che possano essere trasmesse anche in tv le puntate, si attendono sviluppi.

Ma ci potrebbe essere una grande novità. Una delle protagoniste delle vecchie edizioni potrebbe tornare per ripetere l’esperienza e ritentare con una matrimonio al buio. In molti sperano sia proprio Nicole ad essere riconfermata nel programma “Matrimonio a Prima vista”. Non sarebbe la prima volta che accade, in alcune edizioni straniere infatti, alcuni personaggi più amati sono tornati per ripetere l’esperimento dopo che la prima volta non ha sortito il successo sperato. Che accada lo stesso anche in Italia? Staremo a vedere tanto ormai manca poco. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.