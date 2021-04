matrimonio-a-prima-vista-2021-ultima-puntata:-il-web-massacra-santa-(che-scappa)

L’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021 è andata in onda, si conoscono quindi le decisioni finali delle tre coppie. Forse in questa edizione erano dei finali un po’ scontati, perché i percorsi dei protagonisti hanno indotto il pubblico a immaginare il divorzio e le conferme dei matrimoni. Clara e Fabio hanno subito avuto una grande complicità e il sorriso non è mai mancato nella loro conoscenza. Eppure sono arrivati davanti ai tre esperti con il broncio: erano reduci da una pesante discussione. Uno scoglio che però intendevano superare insieme e infatti Clara e Fabio sono rimasti insieme dopo Matrimonio a prima vista 6.

Anche Martina e Francesco hanno scelto di rimanere insieme. Hanno continuato a scherzare pure davanti agli esperti, raccontando cosa hanno apprezzato dell’altro. Francesco ha scoperto di avere molta pazienza, Martina ha ammesso di avere ancora timori e paure ma che le piacerebbe dare di più al marito. “Io do fino a un certo punto, poi mi fermo”, ha spiegato. Vuole superare i suoi limiti, per questo si è messa in gioco in questo programma. Hanno parlato anche dei lati negativi che hanno trovato nel partner, ma entrambi hanno forza e voglia di accettare i difetti e di avere pazienza. Non mancheranno sorprese nell’episodio speciale: qui gli spoiler su Matrimonio a prima vista E Poi.

La seconda coppia a comunicare la decisione agli esperti in realtà è stata quella formata da Salvo e Santa, ma meritano un capitolo a parte. Anche su di loro i dubbi erano pochi, visto che non hanno mai trovato un punto d’incontro. Gli esperti hanno provato a capire cosa non è andato tra di loro, visto che neanche i loro interventi sono serviti a farli comunicare tra loro. La comunicazione è sempre mancata, in effetti. Santa e Salvo hanno litigato anche nella scelta finale. Non erano d’accordo su nulla, per cui è bastata una frase di Salvo per scatenare Santa. Secondo lei è mancata la pazienza nel loro rapporto, ha continuato ad accusare Santo di avere modi aggressivi.

Nada Loffredi le ha spiegato che il rapporto causa-effetto vale anche per i modi di Salvo che derivano di sicuro da qualcosa, non vale solo per lei che dice di essersi chiusa per colpa dei modi di Santo. Si è rifiutata anche di guardarlo negli occhi, come le ha chiesto l’esperto. Lui invece si è girato verso di lei. Per Salvo tutto è nato dal muro tirato su dall’ex moglie: “I miei modi non andavano bene perché non ho calato la testa e non te le ho fatte passare tutte. […] Non puoi trattarmi come l’ultima persona di questo mondo”.

“Io mi sento bene e orgogliosa di me stessa. Per me non è un fallimento, io sono cresciuta”, ha chiosato Santa. Lui invece ha capito che non deve spegnersi, nei rapporti come nella vita; non deve mai perdere sé stesso. Per entrambi è stato un insegnamento, insomma. Salvo e Santa hanno divorziato dopo Matrimonio a prima vista. Lui ha raccontato che a un certo punto della convivenza non si davano neanche il buongiorno e la buonanotte. Secondo lui non ha nulla da rimproverarsi, ma quando lo ha detto Santa si è messa a ridere. “Tu sei il re indiscusso, stai sul piedistallo, un applauso”, gli ha detto.

Lo scontro è stato accesissimo. Quando Salvo ha provato a capire i suoi errori, Santa ha detto di non aver voglia di parlarne e hanno ricominciato a litigare. “Mi devo rimproverare che non sono all’altezza dei suoi elevati standard?”, ha chiesto Salvo. Quindi ha spiegato che lui è una persona da gesti semplici come regalare un mazzo di fiori, e non di quelle che regalano in continuazioni collane e viaggi. Cosa che gli aveva suggerito il papà di Santa per conquistarla. Lei ha sbottato:

“tu stai spalando me…a ancora e ancora su di me, non te ne rendi neanche conto. Questo non è esprimere un’opinione, è infangare una persona. Stai infangando anche mio padre e non ti devi permettere”

Salvo ha spiegato che stava parlando perché era l’ultima occasione per farlo, e poi era libero di parlare del suo matrimonio. La Loffredi ha chiesto alla ragazza cosa ci fosse di offensivo nelle parole dell’ex marito, ma Santa ha continuato a sostenere che lo fossero. Non riuscendo più a sostenere il confronto, Santa si è tolta la fede, l’ha appoggiata sul divanetto e ed è andata via esclamando: “Ve lo posso restituire questo coso, perché non ci voglio neanche più stare accanto”. Una vera fuga e un gesto che al pubblico non è proprio piaciuto. Sul Web Santa è stata letteralmente massacrata. Le accuse che le sono state rivolte sono per lo più di essere stata ineducata in questo confronto.

Pure ingrata e maleducata….CHE FIGURA DI MERDA #matrimonioaprimavista — Pink Alcohol Queen (@pink_alcohol) April 21, 2021

Tutto il fango che ti ha buttato addosso?? Santa sei una maleducata, una cosa incredibile #MatrimonioAPrimaVista — federica | rosè ☆ (@glicogenolisi) April 21, 2021

Mamma mia che MALEDUCATA, altro che principessa. MALEDUCATA.#MatrimonioAPrimaVista — Iaia_???? (@iaianumero8) April 21, 2021

Santa è stata capace di fare una figura di merda assoluta dal primo all’ultimo minuto.

La flemma di Salvo non ha eguali

#MatrimonioAPrimaVista — Raffo™ (@RaffoSarnataro) April 21, 2021