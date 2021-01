matrimonio-a-prima-vista-6-parte-col-botto:-“bruttini-e-sfigati”-ma-la-cosa-peggiore-sono-gli-abiti,-altro-che-castello-delle-cerimonie.-guarda

Dopo il grande successo avuto con la quinta edizione, Matrimonio a prima vista Italia è tornato con nuove puntate, da vedere ogni settimana su Discovery Plus. Una sesta edizione, questa, che stravolge un po’ gli schemi a cui eravamo abituati. Se infatti nelle passate stagioni spesso ci chiedevamo come mai alcuni personaggi si dovessero affidare a un programma per trovare moglie o marito, stavolta la domanda non ce la si pone più, perchè la maggior parte dei protagonisti di questa edizione sembra davvero aver bisogno di qualcuno che gli trovi l’anima gemella, tanto che alcuni commenti sui social li hanno definiti addirittura “sfigati” e “bruttini”. Non ce la sentiamo di avvalorare questi giudizi ma sicuramente sembrano tutti meno “svegli” rispetto alle edizioni passate.

Gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini hanno tentato quindi anche questa volta, sperando con maggior successo, di unire in matrimonio persone che non si sono mai viste prima. Per questa edizione di Matrimonio a prima vista, inoltre le tre coppie sono della stessa regione, una scelta che sembra davvero più sensata sia per facilitare le unioni sia a causa delle ristrettezze dovute all’emergenza Covid. Quindi abbiamo una coppia del nord, una del centro e una del Sud Italia. A destare qualche dubbio anche il fatto che la coppia “più sveglia” sia solo quella del nord. Quella del centro un 50 e 50 ( lei più intraprendente rispetto a lui), un disastro invece i due siciliani. A suscitare commenti negativi per queste prime puntate anche la scelta dei vestiti da sposa delle tre ragazze. ( continua dopo la foto)

Mai visti a Matrimonio a prima vista, infatti, abiti così tremendi. In particolare a suscitare clamore è stato l’abito da sposa della ragazza siciliana, un tripudio di fiori e piume degno del reality “Il Castello delle Cerimonie” per non parlare del colore, rosa confetto. Davvero bruttini anche gli abiti delle altre due spose, che non hanno valorizzato per niente le ragazze. Più clemente il pubblico con gli abiti maschili, anche se lo sposo romano avrebbe potuto scegliere una taglia più consona al fisico, visto che ci scoppiava quasi dentro. Ma iniziamo a vedere chi sono i nuovo protagonisti di questa edizione

Matrimonio a prima vista 6, Francesco e Martina

La prima coppia di Matrimonio a prima vista è composta da Martina Pedaletti, 34enne romana che fa l’addetta vendita di giorno e la bartender di notte, e Francesco Muzzi, 37enne anche lui romano che fa il tassista nella capitale ed ha una grande passione per la Roma. Lui vive con la mamma, davvero una donna molto dolce, e sembra un ragazzo particolarmente timido. Lei molto più aggressiva non è sembrata in apparenza molto colpita dallo sposo. Dalle anticipazioni Francesco ha dichiarato che potrebbe perdere la testa per la neo moglie, salvo poi vedere un primo forte litigio. Insomma la coppia non promette benissimo.

Fabio e Clara

La seconda coppia di Matrimonio a prima vista è formata da Clara Campagnola, 28enne di Brescia che ama gli animali e Fabio Peronespolo, 32enne di Legnano che ama molto lo sport. A quanto pare loro sono stati gli unici ad essersi piaciuti anche fisicamente, ( qualche remora lei che non ama i pelati). Tra i due subito baci anche passionali e gesti affettuosi e fisici. Insomma loro dovrebbero essere i “belli” di questa edizione. Speriamo per loro che l’alchimia iniziale possa durare anche dopo.

Salvatore e Santa

E arriviamo alla coppia già più chiacchierata di Matrimonio a prima vista Italia 6. Salvatore Bonfiglio, 32 anni di Patti e Santa Marziale, 27 anni, sono l’ultima coppia di questa sesta edizione. Sono siciliani, ma entrambi amano viaggiare e sono volati spesso lontano dalla loro isola per esperienze di lavoro o viaggi di piacere. Lui è anche paracadutista. Lei sembra vivere nel mondo delle favole. Santa non ha fatto che piangere sia prima del matrimonio, sia durante che dopo. Non ha molto gradito il fatto che il marito sia bassino. Lui è sembrato molto timido e emozionato. Le amiche assicurano che il ragazzo sia capace di gesti di romanticismo estremo tanto da essere un marito ideale. Forse sarà proprio questa la coppia a sorprenderci di più, sicuramente lei ci è già riuscita con la scelta dell’abito. E tu che ne pensi? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi