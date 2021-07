Matrimonio a prima vista, adesso è proprio ufficiale: è accaduto nelle ultime ore, finalmente!

Matrimonio a prima vista, adesso è ufficiale: accadrà a breve, il pubblico è già in fermento!

Adesso è proprio ufficiale: accadrà a breve (fonte instagram)

Soltanto da qualche mese si è conclusa la sesta edizione di Matrimonio a prima vista. Un’edizione che dobbiamo dire, è stata seguitissima, tanto da riscontrare un enorme successo. Abbiamo seguito i matrimoni di Salvatore e Santa, Clara e Fabio e Francesco con Martina.

Sappiamo, alla fine, ad un mese dalla scelta finale, soltanto Martina e Francesco sono rimasti insieme. Anzi, la coppia ha deciso di risposarsi, e la data è stata già scelta: il matrimonio, con amici e parenti, sarà celebrato a settembre! Una grande gioia per tutti gli spettatori che si sono affezionati a questa meravigliosa coppia. Adesso, però, dopo alcuni mesi dalla chiusura della sesta stagione, c’è una incredibile sorpresa: è proprio ufficiale!

Matrimonio a prima vista, la notizia che tutti aspettavano: i fan non vedevano l’ora

Il format che vede arrivare alla celebrazione del matrimonio due persone che non si conoscono, e che dovranno vivere insieme per un mese, per cercare di capire se possa o meno nascere l’amore o almeno un interesse reciproco, ha avuto, fino ad oggi, con la sua sesta edizione, un enorme successo.

Ma per tutti gli appassionati, c’è una grandiosa sorpresa. A quanto pare, Matrimonio a prima vista Italia, sta per tornare. Esattamente da oggi, 4 luglio, sarà disponibile la nuova edizione su Discovery+. Ma c’è anche una novità, ovvero la presenza di una new entry tra gli esperti che guideranno le coppie nel loro percorso: ad accompagnare Mario Abis, sociologo, e Nada Lofreddi, sessuologa, ci sarà Andrea Favaretto, life coach, esperto di comunicazione.

Ma quando arriverà sul Real time? Al momento, non lo sappiamo, ma come ha riportato l’esperta Nada Loffredi, sembrerebbe che anche qui, possa essere trasmesso prima, ma non si ha nessuna certezza. Ebbene, anche in questa nuova edizione avremo la possibilità di immergerci nella conoscenza di tre coppie, sei single che si ritroveranno per la prima volta, al momento del fatidico sì. Le sorprese non mancheranno, e le novità saranno tantissime!